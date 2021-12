Nessun video dalla famiglia per Alex Belli che sbrocca e tenta si sfasciare la porta per uscire (VIDEO)

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha spiegato a tutti i concorrenti, che in vista della decisione da prendere, avranno modo di sentire anche le loro famiglie, per confrontarsi con loro. Non solo, visto che ormai i reality durano moltissimo, c’è modo di vedere i propri cari anche con dei video messaggi che non vengono mostrati in puntata ma che arrivano pian piano nel corso dei momenti successivi. Oggi, tutti i vipponi quindi, hanno avuto modo di ascoltare le parole dei loro cari. Tutti tranne Alex Belli. Era parecchio evidente che Delira Duran non si sarebbe fatta sentire, ma quello che Alex non si aspettava, era anche il silenzio della sua famiglia. C’è da dire che il padre di Alex nella sua lettera era stato molto chiaro nelle richieste, aveva invitato l’attore a misurarsi, visto che fuori ad attenderlo c’era una donna che per tutti in famiglia, è come sua moglie. Non sappiamo bene le motivazioni, ma sta di fatto che nessuno per Alex ha inviato un messaggio e per questo, Alex, si è molto risentito, mentre gli altri continuavano a guardare i messaggi dei parenti.

I vipponi si sono resi conto del malessere di Alex ma forse non si aspettavano di vederlo poi “sbroccare” come è successo. Una reazione che per molti telespettatori, è stata la prima vera reazione di pancia dell’attore, per molti altri invece, si è trattato dell’ennesima sceneggiata. Alex infatti si è diretto verso la porta rossa e ha iniziato a urlare chiedendo di poter uscire. Soleil gli ha chiesto di calmarsi, che si sarebbe fatto male se avesse continuato a sbattere contro la porta. Alla fine però poi la regia ha cambiato inquadratura.

Qui Alex capisce che non c’è nessun video per lui

Il momento in cui Man realizza che non ha ricevuto un video nemmeno dal panettieri di Signorini #gfvip pic.twitter.com/JKzlEUNsIh — OverParty (@OverpartyC) December 11, 2021

La furia di Alex Belli che cerca di uscire dalla porta rossa

L’attore si è poi diretto furioso verso la porta rossa, quasi cercando di sfondarla mentre gli altri concorrenti cercavano di farlo calmare, invitandolo ad attendere un confronto prima di prendere una decisione.

NO VABBÈ MA HANNO BLOCCATO LA PORTA PER NON FAR USCIRE ALEX MA DAI ERA L’UNICA OPPORTUNITÀ CHE AVEVAMO PER LIBERARCENE #GFVIP pic.twitter.com/SbePbwhvG9 December 11, 2021

Non conosciamo le motivazioni della famiglia ma anche solo un amico, se davvero avesse voluto stare vicino ad Alex, gli avrebbe potuto mandare un messaggio consigliandoli di lasciare il gioco o almeno di sentire Delia e chiarirsi con lei, visto che nessun crede a tutta questa sceneggiata. Ora però probabilmente, siamo passati a un livello successivo e lo sclero di Alex ne è la dimostrazione.

