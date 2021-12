Tra Soleil e Alex Belli c’è il bacio passionale ma è solo una fake provocazione e i due litigano (VIDEO)

E alla fine il bacio c’è stato, e che bacio. Alex Belli e Soleil Sorge si sono lasciati travolgere dalla passione e questa volta, non in modo artistico. Prima in camera avevano litigato, con la Sorge che aveva fatto una sorta di imitazione ad Alex, un po’ a mo di soap e lui l’aveva mandata a quel paese. Poi però in giardino i due si sono messi per l’ennesima volta in discussione e alla fine si sono baciati, e che baci. Lingua, chilometri di lingua e anche un applauso da parte degli altri concorrenti che hanno assistito alla scena. “Anche io voglio un amore passionale come questo” ha commentato Valeria Marini, forse con una puntina di sarcasmo.

Ma come siamo arrivati a questo bacio che è criticatissimo sui social in questi minuti? Da una discussione appunto. E non è tutto come sembra perchè il motivo del bacio, non è quello che ci si aspetta…

Sembrava a tutti che Soleil dopo aver ricevuto le chiamate dei parenti avesse capito l’antifona ma invece, a quanto pare, anche lei ha voluto mettere alla prova Alex Belli. Lo ha fatto perchè prova qualcosa o lo sta semplicemente provocando? Perchè il modo di fare di Soleil sembrava proprio quello di una ragazza che sta mettendo alla prova la sua “preda”. Ha voluto vedere fino a che punto Alex poteva spingersi oppure si è lasciata semplicemente prendere da questo sentimento? Non si è davvero compreso, visto che Soleil ha definito Alex “l’ennesimo fake“.

Il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli: video

“Lo capisci che ti sei fatto stra-male da solo? Non ti ho dato altro se non fiducia, amicizia, sostegno totale ed un’infinita lista di valori in cui credo profondamente nella vita”, ha dichiarato Soleil Sorge. “Sono gli stessi valori a cui credo io per questo ci siamo avvicinati“, ha risposto Alex Belli. “No, perché altrimenti non avresti fatto quello che hai fatto“, la pronta replica di lei. “Non ho fatto niente amore, io sarei potuto andare in puntata e dirti questa cosa, te lo sto dicendo adesso. Sei tu che non volevi vedere, se è vero che gli occhi non mentono mai basta che mi guardavi negli occhi, lo sai“.

In realtà come potrete vedere dalla discussione che c’è stata successivamente, quella di Soleil è stata solo una provocazione per mettere alla prova Alex Belli che poi ha reagito malissimo. “Lo senti questo? Uhm? E’ falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi”, ha detto Soleil. “Sei una testa di c**o lo sai?“. Alex ha accusato Soleil di colpire la gente con delle “lamate” molto affilate. La Sorge è andata invece avanti con la sua scenetta.

Io e i miei compagni alla recita delle medie: #gfvip pic.twitter.com/ias5UOEeBH — sofi👻 (@thisissofi_) December 13, 2021

Insomma la soap va avanti e fino a stasera, ne vedremo delle belle a quanto pare. Probabilmente la mamma di Soleil le ha aperto gli occhi e lei si è fidata delle persone che le vogliono realmente bene e ha scelto di cambiare il prima possibile la sua strada. Se Soleil voleva provocare, Alex invece al bacio c’è stato e forse dovrà essere lui a dare adesso delle spiegazioni…

