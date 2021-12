Delia Duran si “riprende” Alex Belli: squalificato e mazziato

E alla fine Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6, ha fatto la sua sceneggiata e si è persino ripresa il marito/non marito che poche ore prima, si era lasciato travolgere dalla passione in un bacio trappola che Soleil gli aveva dato…”E’ un problema perchè dormiamo e viviamo nella stessa casa” ha detto la Duran. Conti correnti pieni di soldi e poi non si può passare una notte in hotel…In ogni caso Delia è entrata nella casa del GF VIP, ha fatto pesanti accuse ad Alex Belli e a Soleil Sorge, ha detto che la loro storia si chiudeva e poi invece, è uscita dalla stessa porta dell’attore. Una sceneggiata livello basic, di quelle che davvero, in America Latina, terra natia della Duran, vanno per la maggiore…

Le parole di Delia Duran ad Alex Belli

Eppure era partita bene la venezuelana:

Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno. Siccome ho una dignità, che è quello che mi contraddistingue, ho deciso che la nostra istoria finisce qui. Mi dispiace Alex, ma non ce la faccio più. No, no, no, no, no, non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore. Sei tu che dovevi uscire e dire ‘preferisco Delia e voglio il suo amore…

E ancora:

Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace che sei caduto nella trappola di quella str***a, quella grande manipolatrice e traditrice. Tu non mi meriti. Io mi merito un uomo che mi valorizza e mi porta rispetto. Non mi hai portato rispetto e quindi non mi meriti. perché non sei uscito prima? tante volte sei andato alla porta rossa e non sei uscito. Sei grande e vaccinato, nessuno ti tratteneva, potevi aprire e andartene. Sono stufa, ti ho supportato fino a ieri e adesso basta. Mi spiace ma se mi vuoi mi dovrai riconquistare da zero e adesso andiamo

Poi mentre pensava di non essere sentita ha anche detto:

Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tr****to c**o de tu madre. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave

I due sono usciti insieme e a quel punto, si pensava che Alex Belli restasse con lei per risolvere la questione e invece ha passato altre due ore del suo tempo nello studio del GF VIP, invece che con la donna che aveva appena rivisto dopo tre mesi. Tutto regolare.

