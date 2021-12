Francesca Cipriani è l’unica vippona a dire addio al GF VIP 6: i motivi

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 13 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha chiesto solo ad alcuni concorrenti che cosa hanno deciso di fare. Ovviamente, gli altri, saranno chiamati a prendere la decisione tra la puntata di venerdì di questa settimana e forse anche lunedì. Hanno accettato di continuare il gioco, in alcuni casi, per un ‘altra manciata di giorni, prima di lasciare la casa in vista del Natale. Nella puntata di ieri sera, la sola a salutare tutti gli altri, è stata Francesca Cipriani. L’ex pupa già da settimane manifestava la sua volontà di andare via ma con i suoi compagni, almeno davanti alle telecamere, non aveva mai accennato ai problemi di salute di cui ha parlato anche ieri in diretta. Francesca invece si era detta stanca delle solite dinamiche, del fatto che si parlasse sempre di cose che non la riguardavano, e aveva anche manifestato la voglia di tornare il prima possibile a casa dal suo Alessandro, anche per organizzare il matrimonio! E alla fine, la decisione è stata presa: Francesca ha deciso di lasciare il GF VIP ed è stata accolta tra gli applausi nello studio del programma di Canale 5.

Francesca Cipriani lascia il Grande Fratello VIP 6: i motivi

Francesca spiega in diretta i motivi per i quali ha deciso di lasciare lo show di Canale 5:

Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti.

Arrivata nello studio del GF VIP, la Cipriani è stata accolta dagli applausi e si è detta felice della sua scelta. Si aspettava di vedere Alessandro che però non era in studio e che la sta aspettando a casa! Tutto è bene quel che finisce bene insomma! Francesca potrà passare le feste di Natale in compagnia dell’uomo che ama e dedicarsi anche ai preparativi del matrimonio. Le auguriamo ovviamente che i controlli per il suo problema di salute vadano bene!

