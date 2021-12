Bake Off Italia 2021: la vincitrice fa esplodere la polemica online, ecco chi ha vinto

Dopo ben sedici settimane si è conclusa la lunga avventura dei pasticceri amatoriali di Bake Off Italia 2021: il celebre talent show di Real Time sulle pietanze da forno, dolci e salate, in onda da ben nove annate su Real Time. A contendersi il trofeo finale erano rimasti in quattro – Lola, Peperita, Daniela e Roberto – ma uno di loro ha dovuto subito abbandonare il programma in quanto messi in sfida diretta dai giudici nella scorsa puntata.

La puntata si è aperta, infatti, con un duello testa a testa fra Lola e Peperita, che hanno dovuto convincere i giudici attraverso una difficile prova creativa, quella delle fette perfette: realizzare una torta unica costruendola con fette prese da altre tre torte diverse. Una sorta di grande puzzle dolciario che ha mandato in difficoltà entrambe le concorrenti. Ma una delle due l’ha scampata bella…

Bake Off Italia 2021: Lola batte Peperita, la prima eliminata della finale

Dopo le due prove – entrambe con parecchi difetti – i giudici hanno deciso di salvare Lola e di condannare Peperita all’eliminazione. Fatti i saluti di rito, Lola si è potuta unire a Roberto e Daniela per proseguire con le altre due sfide. Ad attendere i pasticceri amatoriali in gara c’erano ancora la prova tecnica e la prova a sorpresa.

Per la prova tecnica, i concorrenti hanno dovuto realizzare un dolce ideato dall’ospite d’eccezione della serata, alias Stefano Ferraro: una complicata monoporzione a forma di fiore che è stata ideata per il menù del miglior ristorante del mondo. La classifica dopo gli assaggi, ha visto Roberto al primo posto, seguito da Daniela e terza Lola. Dopo aver riposato una intera notte, i concorrenti sono tornati sotto il tendone per la prova finale: realizzare una sorta di menù di dolci composto da tre pietanze che racconti il loro ideale di pasticceria.

Dopo le presentazioni e gli assaggi, la trasmissione si è spostata nel giardino di Villa Borromeo d’Adda per fare l’annuncio: a trionfare in Bake Off Italia 2021 è Daniela Ribezzo. Purtroppo sul web moltissimi fan del programma non hanno gradito la vittoria della giovane foggiana in quanto si aspettavano il trionfo del concorrente Roberto, il “re delle prove tecniche” come lo ha ribattezzato Benedetta Parodi.

Bake Off Italia 2021: Daniela Ribezzo, chi è la vincitrice

Daniela Ribezzo, ha 29 anni ed è di origini pugliesi. È nata a Foggia ma per lavoro si è trasferita in Lombardia. È una ballerina e fa l’insegnante in una scuola primaria di Milano. Dice di se che ama la pasticceria tanto quanto la danza, e che quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi ma non è arrivata al Serale a causa di un infortunio. La De Filippi non le ha dato una seconda chance. La pasticceria sì.

