Due nuovi ingressi al Grande Fratello VIP 6 prima di Natale: i nomi

Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 6 fervono i preparativi in vista dello show natalizio che i vipponi stanno mettendo su, altri concorrenti si preparano a entrare nella casa più spiata di Italia, prima delle feste di Natale. Chi sono? Al momento nulla di ufficiale, anche se probabilmente tra qualche ora, prima della puntata in diretta del 20 dicembre, dai canali social ci saranno comunicazioni in merito. Le indiscrezioni non mancano. I nomi circolano già da qualche giorno e sono stati confermati anche dai giornalisti che lavorano a stretto contatto con Alfonso Signorini, da Casa Chi. In particolare, nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 6, dovrebbero entrare due nuovi concorrenti.

Si pensava che in vista delle feste di Natale, uscisse un maggior numero di concorrenti. Si era data quasi per scontata l’uscita di Katia Ricciarelli, che aveva un impegno di lavoro, che probabilmente ha disdetto, visto che è ancora una concorrente ufficiale del gioco. Sembrava essere vicino all’uscita anche Manuel Bortuzzo, pronto a pubblicizzare il suo film, ma ci sarà tempo per farlo. E anche Manila Nazzaro aveva detto di dover lasciare, per via di alcuni problemi in famiglia, a quanto pare rientrati, visto che la vippona è rimasta nella casa. Ma i nuovi ingressi servono per rianimare il reality, anche in vista dei prossimi tre mesi da vivere tutti insieme appassionatamente! Chi vedremo quindi al GF VIP 6 nelle prossime ore?

Due nuovi concorrenti al Grande Fratello VIP 6

Secondo le ultime voci appunto, a entrare questa sera nella casa del Grande Fratello VIp 6 saranno Nathaly Caldonazzo e Barù (il nipote di Costantino della Gherardesca). Un’altra ex protagonista di Temptation Island, come Manila e come Alessandro Basciano, una che di certo le cose non le manda a dire. Potrebbe essere interessante la sua presenza nella casa del Grande Fratello VIP 6, staseremo a vedere. Barù è noto al pubblico di Canale 5 per le sue ospitate da Barbara d’Urso ma in realtà era salito alla ribalta televisiva grazie alla partecipazione, al fianco di Costantino della Gherardesca in una delle prime edizioni di Pechino Express. Il pubblico in quel caso, fu pazzo di lui. E potrebbe quindi essere un concorrente molto interessante. Staremo a vedere!

