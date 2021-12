Federica Calemme invisibile al GF VIP 6 e pensa già di andare via

Se sei al Grande Fratello VIP, devi aver fatto qualcosa di importante per aver strappato un posto nel reality o essere conosciuto per qualcosa? In realtà no. Ogni persona però è diversa e spesso, anche chi non ha una storia, una carriera nel mondo dello spettacolo, riesce a farsi conoscere, nonostante tutto. Cosa che non sta succedendo a Federica Calemme, entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 evidentemente come ruota di scorta, tanto che neppure il conduttore, che dovrebbe avere un ruolo chiave nella scelta del cast, ne ricordava il suo nome prima che entrasse nel gioco ( non una novità visto che Signorini nel corso di una puntata è in grado di sbagliare decine di volte i nomi dei suoi concorrenti, e sono mesi che li vede). Detto questo, Federica Calemme al momento non si è ambientata molto bene in casa, come del resto succede a tutti quelli che sono entrati dopo. Pensiamo anche al fatto che Maria Monsè e Patrizia Pellegrino sono uscite subito, e lo stesso potrebbe anche capitare a uno tra Biagio e Urtis/Marini, visto che sono loro in nomination. Gli ultimi arrivati non hanno mai gioco facile e ieri sera Federica si è anche sfogata con Lulù parlando di una cosa che le aveva messo un po’ di ansia. Dopo l’entrata della Caldonazzo, visto che è una amica di Valeria, Manila e company, ha suggerito di cambiare letto, cosa che la Nazzaro non avrebbe preso molto bene.

Federica Calemme pensa di lasciare di già il Grande Fratello VIP

Sfogandosi con Manuel e Lulù ieri sera ha spiegato: “Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’.“

E ancora: “Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c***?”.

Una piccola parentesi per ricordare ai concorrenti di questa edizione, che se avessero una carriera al top, non passerebbero il Natale lontano dai loro familiari dopo tre mesi di gioco, ma starebbero fuori. Ci pensassero meglio ogni volta che si sentono superiori di chi entra dopo …Come il conduttore dovrebbe pensare di dare la stessa importanza a tutti i concorrenti, non solo a quelli che porta nel cuore…

