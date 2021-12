Manuel in crisi dopo la sorpresa di suo padre, Lulù snobbata cerca di consolarlo

Si poteva fare un messaggio di tipo di verso per Manuel Bortuzzo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri sera? Probabilmente si. Il padre di Manuel sa bene che se resta nella casa del Grande Fratello non ha modo di allenarsi eppure ieri sera per l’ennesima volta ha caricato il giovane di troppe responsabilità. Se consideriamo che Manuel in questi tre mesi avrà parlato tre volte in croce della sua voglia di fare le Olimpiadi e di tornare ad allenarsi, si comprende realmente quando il ragazzo sia ancora poco pronto a gettarsi animo e corpo in questo viaggio. Del resto se ci avesse tenuto più di ogni altra cosa, sarebbe uscito la scorsa settimana, cosa che non ha fatto. Probabilmente perchè è più chi sta intorno a credere in questa cosa, che lui stesso. Tra l’altro il padre di Manuel Bortuzzo ha snobbato totalmente nel suo discorso Lulù. Ora sia chiaro non avrebbe dovuto esprimere il suo parere su questa frequentazione ma quanto meno, visto che ha ringraziato mezza casa per la vicinanza al ragazzo, commentare anche o solo salutarla. E invece nulla, neppure di fronte agli stimoli di Signorini che gli ha fatto una domanda diretta. Ennesima occasione persa per dimostrare di essere altro, peccato.

Per fortuna Lulù questa volta non si è lasciata travolgere dagli eventi ed è andata ben oltre, riuscendo anche a stare accanto a Manuel che dopo la puntata ha avuto un momento di grande sconforto.

Le parole del padre di Manuel Bortuzzo su Lulù

Quando Signorni gli ha chiesto cosa pensasse della storia con Lulù il padre di Manuel ha risposto: “Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se gli do’ la mia benedizione? Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità“.

Le parole di suo padre e quelle di Aldo Montano che ha continuato a parlare di queste Olimpiadi e degli allenamenti, hanno mandato in crisi Manuel che però ha trovato il sostegno di Lulù.

(2)Manuel: "Ti aspettiamo a Parigi.. secondo te ci arrivo a Parigi se sono ancora qua? .. il tempo scorre.."Lulù: "Vorresti andare via? Tornare al tuo percorso di allenamento?"Manuel: "Non voglio andare via, pure questa è un'esperienza che deve essere vissuta.."#gfvip pic.twitter.com/fqDkuQYIeI December 21, 2021

Un bell’esempio quello dato ieri dalla principessa che in tre mesi di cavolate ne ha fatte parecchie ma da quando ha trovato la giusta serenità in casa, è riuscita a cambiare finalmente rotta.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".