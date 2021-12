Che scontro tra Nathaly Caldonazzo e la Marini. Valeria in lacrime

Che lite questa mattina tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. Gira voce, sui social, che entrambe le donne siano state chiamate nella casa del Grande Fratello VIP 6 per animare un po’ la situazione, ma che in realtà abbiano un contratto a “tempo determinato” e che a breve, non le vedremo più…Non possiamo sapere se sia vero o meno ma questa mattina, hanno regalato uno show che non si vedeva da tempo…Stando a quello che abbiamo capito, rivedendo i video di quei momenti sui social, tra le due ci sarebbe stata una discussione iniziale che ha poi portato alla rabbia di entrambe. La Marini, stava parlando con Katia e Manila di quello che era successo, mentre la Nazzaro le diceva che la Caldonazzo era nera perchè non aveva chiuso occhio e non avendo dormito, si era alzata quindi malissimo. Nello stacco successivo, ritroviamo poi Valeria Marini imprecante contro Nathaly Caldonazzo; il motivo? La Marini si sarebbe arrabbiata perché si è sentita offesa dalle sue critiche: “Tu mi hai detto sei pazza, impara a chiedere scusa. Mi ha detto: ‘Speriamo che se ne va stasera’. Sei lì che offendi”.

E un po’ come succede verso tutti i nuovi arrivati, anche la Caldonazzo ha avuto la sua “dose”. “Sei appena arrivata, porta rispetto” Valeria, sperando di ricevere delle scuse da parte di Nathaly, le ha ricordato che è pregata di rispettare gli altri concorrenti che sono nella Casa del GF Vip da più tempo di lei.

Valeria Marini nera contro Nathaly Caldonazzo

Non possiamo sapere che cosa è successo prima, ma la Marini era molto turbata dalla discussione con Nathaly, tanto da mettersi a piangere. E singhiozzando ha detto: “Lei mi sta addosso da quando è arrivata. Le ho regalato pure i miei trucchi. Sono stanca anche io… lei è arrivata da una settimana ma cosa vuole? Mi ha detto che sono pazza ed esaurita. Ma come si permette? Chi è? Ci sono rimasta male. Da quando è arrivata… questo è il ringraziamento.“

Questa sera probabilmente si parlerà anche di questo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 che ci aspetta alle 21,40 su Canale 5.

