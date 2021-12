Sophie gelosa di Jessica: la leccatina allo Champagne non le è piaciuta

Tutti scatenati ieri per la festa di compleanno di Jessica Selassiè che è stata festeggiata a suon di musica nella casa del Grande Fratello VIP 6. Musica ma non solo perchè si sa, quando c’è da fare festa, viene concessa qualche bottiglia in più ai vipponi. Ed è successo anche ieri, quando gli animi si sono scaldati. In particolare Sophie Codegoni non ha gradito un certo avvicinamento sospetto che c’è stato tra Jessica e Alessandro Basciano. La principessa non molla la presa e anche se il Basciano è sempre più vicino a Sophie, affila in ogni caso le sue armi di seduzione. A dire il vero, lo aveva fatto ancora prima che la festa prendesse il via. Per tutto il pomeriggio, lei, Alessandro e Sophie avevano provato la coreografia di Grease e la principessa non aveva perso occasione per avvicinarsi all’x corteggiatore di Uomini e Donne. Mai dire mai a quanto pare. E anche Sophie ha notato questo strano corteggiamento sexy di Jessica e quando è rimasta da sola con Alessandro, ha voluto mettere i puntini sulle i.

Sophie gelosa di Jessica: le ultime news dal GF VIP

L’ex tronista di Uomini e Donne si è accorta di uno strano balletto molto particolare, durante il quale la Selassi+ ha leccato gli addominali, e non solo, del Basciano. “Così ti ha leccato, mmh..“. “Sì mi ha leccato lo champagne che mi hai buttato“, ha risposto il tentatore. “Tu eri tutto rosso“, ha risposto Sophie Codegoni per tastare il terreno se gli fosse o meno piaciuto. “Sai che non mi piacciono a me queste cose, tutti a dire ‘dai, dai..’ no, non mi è piaciuto“.

Una piccola scaramuccia ma nulla di più. La festa infatti è proseguita all’insegna dei balli e Alessandro e Sophie hanno passato moltissimo tempo insieme. Forse per la principessa Selassiè è arrivato il momento di farsene una ragione anche se noi ci auguriamo di vedere nella puntata di oggi del GF VIP, tutte le volte in cui la Codegoni ha sparlato della Selassiè…E’ questo il vero trash che tanto ci piace!

