Katia Ricciarelli si sveglia in piena notte credendo che sia mattina e fa uno scherzo esilarante agli altri ( VIDEO)

Katia Ricciarelli non è sicuramente tra le concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP, più amati, a causa di alcune pessime uscite e di alcuni atteggiamenti che i telespettatori del reality continuano a condannare. Ieri sera , o meglio, questa notte, ha regalato una pagina molto divertente a chi di notte stava seguendo il reality di Canale 5 ( e al pubblico che oggi ha avuto modo di rivedere i video). La cantante infatti si è svegliata nel cuore della notte, erano circa le 3, credendo di aver dormito per tutto il pomeriggio. Quando si è avvicinata al gruppetto di vipponi ancora svegli, pensava che la stessero prendendo in giro. Barù e gli altri continuavano a dirle che in realtà era ancora notte e che poteva tornare a dormire ma Katia, ormai sveglissima e arzilla, ha deciso di fare uno scherzo agli altri vipponi che invece stavano dormendo.

La Ricciarelli prima si è assicurata per l’ennesima volta che non fosse uno scherzo:” Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio. Sono le 3? E allora perché ridi Barù? Dai come mai stai ridendo? Sì giuro che pensavo fosse pomeriggio.” Dopo aver capito quindi che nessuno la stava prendendo in giro, ha deciso di essere lei la protagonista di uno scherzo, entrando con fare da sonnambula nella camera da letto degli altri vipponi, chiamando il suo Ciuffi.

Lo scherzo di Katia Ricciarelli al GF VIP 6

La Ricciarelli è entrata nella camera dove i suoi amici stavano dormendo e ha iniziato a cercare Ciuffi. Tutti i vipponi si sono spaventati e hanno provato a capire che cosa stesse succedendo.

Sto lacrimando, entra di diritto tra i momenti cult di tutti i GF pic.twitter.com/aEIEDh9gFP December 29, 2021

Katia, come potrete vedere dal video ha anche finto di avere una crisi di pianto. “Katia tesoro ma come stai? Però sei da Oscar se stai facendo per finta. Mettiti a sedere dai vieni. Datele un bicchiere d’acqua, Katia coricati un attimo“ ha detto la Marini. E non sbagliava, perchè questo scherzo, è stato davvero da Oscar!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".