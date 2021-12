Katia e Giucas sparlano di Lulù, la Ricciarelli commenta: “E’ brutta, sta intossicando Manuel”

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli si lascia andare a delle dichiarazioni molto discutibili. Peccato che fino a questo momento sia andata avanti nella casa del Grande Fratello VIP senza che ci fosse la possibilità di votarla. Il pubblico non ha apprezzato molte delle cose dette e fatte dalla cantante che continua ad avere delle pessime uscite. Lunedì sera dopo la fine della puntata del Grande Fratello VIP 6 aveva definito Lulù una carogna, insieme alle sue sorelle, per quello che era stato detto nei confronti di Manila e non solo. Non è comunque la prima volta che usa delle parole offensive nei confronti delle principesse. Oggi poi, parlando con Giucas Casella, ha fatto notare che Lulù ha anche rovinato il percorso di Manuel…

Katia Ricciarelli e Giucas Casella sparlano delle sorelle Selassiè

“Pure Manuel stanno intossicando”, afferma Katia parlando del rapporto che Bortuzzo ha instaurato con Lulù Selassiè, aggiungendo: “Non è neanche bella…”. Dello stesso avviso sembra essere anche Giucas Casella che dà ragione alla sua amica e aggiunge anche altro.

Da notare che Giucas Casella, si fa sempre gli affari suoi nelle discussioni, in sede nomination fa sempre finta di non sapere chi votare, poi però regala queste commenti al vetriolo di cui si dovrebbe anche parlare nelle puntate, per far capire agli altri quello che pensa il vippone e invece…In ogni caso, Giucas Casella ha commentato: “La stessa cosa che penso io ( rispondendo a Katia sulla bellezza di Lulù) Però ti posso dire una cosa? Quando esce di qua… salutami a soreta! Io sono contento che lui stia vivendo un amore che ancora non ha mai fatto. Sta trovando una carica pazzesca che gli fa bene. Tanto, quando finisce il GF Vip tutto finito, figurati… durerà da Natale a Santo Stefano.”

Sarebbe bello vedere queste clip anche nelle dirette del GF VIP, potrebbe accadere? Staremo a vedere…

