Alessandro e Soleil pericolosamente vicini: con Sophie frena, con la Sorge si sbilancia

Aveva ragione da vendere Sonia Bruganelli quando ha detto nell’ultima diretta del Grande Fratello VIP 6 che se Alessandro Basciano avesse trovato terreno fertile dopo il suo avvicinamento a Soleil, le cose sarebbero andate in modo diverso, altro che interesse per Sophie…Ed effettivamente, a dispetto di quanto si poteva pensare in un primo momento, dopo che Alessandro e Sophie si sono dati qualche bacio, questa storia si è subito ammosciata. Basciano si è un po’ allontanato da Sophie, la Codegoni sta cercando di capire se ha sbagliato o meno con le sue amiche e che cosa vuole dalla vita dopo la fine della storia con Gianmaria. Sta di fatto che quello che sembrava essere un colpo di fulmine, si sta via via smontando come neve al sole. Tra l’altro ieri sera, dopo qualche bicchiere di Santero, Alessandro si è nuovamente avvicinato a Soleil Sorge e tra i due, oltre che avvicinamenti duranti e i balli, molto pericolosi, ci sono stati anche dei commenti intriganti.

Alessandro dichiara la sua amicizia a Soleil

Tra i due c’è stato un chiarimento che è iniziato in questo modo: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato“.

La Sorge ha continuato: “Comunque mi mandi in tilt quando ridi così. Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato? Dai che ce l’hai presente, inizia con la M. Ecco ridi come lui e mi fa effetto vederti“. E intanto il pubblico a casa si divide: c’è chi pensa che entrambi stiano giocando solo per avere altre clip nella puntata e chi invece crede in una provocazione da parte di Soleil volta a dimostrare che il Basciano non sia interessato alla Codegoni ma solo a farsi una storia nella casa…E secondo voi?

I due poi hanno ballato molto vicini e Soleil ha commentato: “Allontaniamoci che facciamo guai altrimenti. Poi se continuiamo così ci odiano tutti“. Basciano sorridendo le ha risposto: “Due volte ci tocchiamo però quando lo facciamo eh. Ve bene, em, all right. Facciamola grossa, facciamo un casino vero“.

