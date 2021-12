Imma Battaglia delusa da Signorini sperava in un rimprovero a Katia Ricciarelli

Che tenerezza Imma Battaglia che sperava di vedere Alfonso Signorini osare anche solo pronunciare una parola che potesse colpire Katia Ricciarelli. Avrebbe dovuto farlo fin dal giorno zero di questa edizione del Grande Fratello VIP 6, da quando la cantante aveva dato del [email protected]@ a chi indossava un certo tipo di camicie. Noi non abbiamo dimenticato, il conduttore ha proprio ignorato tutto, perchè la cantante è la sua eletta in questa edizione del Grande Fratello VIP 6. Un po’ come se avesse in casa Lady Gaga ecco…Ed era chiaro che non ci sarebbe stato neppure un solo commento sui modi e suoi toni usati dalla Ricciarelli contro Eva Grimaldi. Imma Battaglia se lo aspettava, forse non ha seguito il reality prima…Perchè di rimproveri per Katia, che di cose pessime ne ha dette a carriolate, non ce ne saranno.

La moglie di Eva Grimaldi si è sfogata ieri durante Casa Chi e ha parlato di quello che pensa di tutta questa storia.

Imma Battaglia delusa da Alfonso Signorini attacca di nuovo Katia Ricciarelli

Imma spiega: “Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare.“

E ancora: “Ho visto che Eva si è bloccata, la conosco, è rimasta ferita da quell’attacco di Katia. Sono già contenta che non ha pianto. Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire ‘ma vada via el c**l’. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta. Con dei modi e toni davvero poco belli. “

Poi ha concluso: “Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto. Dovrebbero stare attenti ai modi e al linguaggio. Ok che il GF Vip è anche trash e volgarità, ma serve un limite. Se un uomo avesse utilizzato certe espressioni verso Eva, io sono certa che si sarebbero levati scudi infiniti e che forse sarebbe stato espulso.”

