E’ guerra al GF VIP 6: i vipponi si separano e arrivano persino a dividersi la spesa

E’ stato particolarmente interessante ieri pomeriggio osservare i vipponi mentre erano alle prese con la divisione della spesa: tre mandarini a voi, un chilo di zucchine è nostro, questi biscotti sono i vostri, questa passata invece va a voi…Un momento magico che era iniziato già in mattinata quando un gruppo, capeggiato da Giacomo Urtis, Jessica, Alessandro Basciano e company, aveva chiesto di poter fare una spesa diversa. Stanchi di mangiare sempre e solo pizza, lasagne, polpettone e quant’altro, alcuni vipponi hanno chiesto di dividere i soldi del budget in modo da poter fare una spesa diversa. E alla fine così è stata. E’ chiaro che non è solo questione di dieta light e alimenti, ma anche di voglia di non passare del tempo con alcune persone in cucina. Per questo ad esempio anche Manuel, Lulù e Sophie hanno optato per il gruppo di Urtis “gli ultra light dietetici” che poi però vanno avanti a Tuc e patatine , per dire…

La spaccatura nella casa del Grande Fratello VIP 6: si divide persino la spesa

Ovviamente l’altro gruppo vede primeggiare Manila e Carmen, che si sono occupate della classica spesa. Insieme a loro anche Gianmaria, Barù e anche Miriana che non ha accettato comunque di mangiare solo verdure e pollo ma pare, essersi unita agli altri, nonostante la sua vicinanza maggiore agli altri concorrenti. In mezzo il povero Kabir che è arrivato nella casa e non sapeva neppure dove poter prendere una fetta biscottata, davvero pazzesco. I vipponi infatti sono arrivati a dividere anche quello che avevano prima della spesa di ieri, una scena surreale. Ma esiste persino un terzo gruppo formato da una sola persona: Soleil che ha chiesto di avere il suo budget personale e farsi la spesa da sola…Un’altra bomba pronta a esplodere. Che poi ieri sera, il famoso gruppo dieta, non vogliamo i carboidrati, cucinano tutto con aglio e cipolla…ha fatto fuori la pizza di Davide, che doveva essere solo per l’altro gruppo. Quando si dice la coerenza alimentare…

Di tutto questo ci auguriamo si parlerà nella puntata che arriva fresca fresca questo venerdì sera. I vipponi pensavano di tornare in diretta lunedì prossimo e così avrebbe dovuto essere ma in realtà Mediaset gioca di anticipo e il GF FVIP andrà in onda anche venerdì 7 gennaio 2022.

