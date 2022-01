Jessica e Miriana pronte a fare la guerra in diretta: vogliono il provvedimento contro Katia

C’è aria di guerra nella casa del Grande Fratello VIP 6 e la giornata di domani potrebbe essere decisiva per i concorrenti. Una diretta che promette picco di share, oltre che picco di ribellione quella del GF VIP 6 in onda domani, 7 gennaio 2022 su Canale 5. Chissà, forse anche per questo motivo Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda della puntata, cancellando ( vergognosamente, verrebbe da dire) la puntata speciale del Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci. In ogni caso, i vipponi sono divisi in due grandi gruppi e molti, sono ormai stanchi delle angherie di Katia Ricciarelli ma soprattutto delle sue offese che passano sempre impunite. Questa volta però le sorelle Selassiè non ci stanno e Jessica ha deciso di mettere in atto una sorta di sciopero/protesta, in modo educato e senza fare sceneggiate. Ne ha parlato poche ore fa, spiegando anche a Miriana quelle che sono le sue intenzioni. Se non si dovesse prendere un provvedimento contro Katia, allora lei se ne andrà in una stanza e passerà in silenzio da sola tutta la puntata. Una protesta, dimostrativa. “Non devo essere io ad andarmene per colpa sua” ha detto la Selassiè.

E mentre Jessica e Lulù si preparano a dire la loro in diretta, anche fuori dalla casa, gli ex concorrenti, guidati da Clarissa e Patrizia Pellegrino, sono pronti a farsi sentire.

La reazione di Miriana Trevisan contro Katia Ricciarelli

Miriana ha commentato così le parole di Jessica, dopo esser stata informata anche delle parole pronunciate dalla donna quando lei non c’era: “Dovevamo ribellarci prima. Abbiamo capito che dobbiamo andare avanti con la giustizia. Però ragazzi ero sola io prima a farlo, questo dovete ammetterlo. L’ho iniziata io questa rivoluzione. “

E ancora: “Anche Clarissa e Francesca. Però, l’ho iniziata io. Sono io che ho avuto il coraggio e ieri lo sapete cosa è successo e chi stavo difendendo senza se e senza ma, perché anche basta. Adesso, però, ho un problema serissimo io. Se veramente è stata detta questa frase a Lulù…il saluto a Katia non glielo leverò mai, ma fine. Io ora voglio solo aspettare la frase, perché se anche questa la fanno passare…“. Miriana quindi aspetta di vedere tutto in puntata, la clip incriminata e prendere poi la sua decisione.

