Signorini vuole punire solo Lulù: gli ex concorrenti pronti alla rivolta in studio

Circolano sul web alcune indiscrezioni su quello che starebbe accadendo nelle ultime ore negli uffici in cui si tengono le riunioni tra autori, produzione e conduttore del Grande Fratello VIP 6. Pare che Alfonso Signorini non abbia nessuna intenzione di far arrivare nella casa un provvedimento disciplinare nei confronti di Katia Ricciarelli ma che invece sia pronto a far punire Lulù. Per quale motivo? Bhè potrà spiegarlo solo il conduttore, visto che le stesse parolacce dette dalla principessa sono state pronunciate anche dalla cantante. Se è vero che Lulù è stata molto maleducata e arrogante, è anche vero che questo è un modo di essere del quale risponde in prima persona, mentre le frasi di Katia, non solo sono offensive nei confronti di Lulù ma di tutte le persone che si sono sentite toccate dalle sue pessime uscite. Razziste, omofobe, violente. Sarebbe davvero scandaloso se si arrivasse a un provvedimento contro Lulù e non contro Katia. E pare proprio che la squadra di autori sia divisa.

La notizia, di queste decisioni folli e ingiuste, è arrivata anche agli ex concorrenti che, capitanati da Clarissa, sembrano avere intenzione di dire la loro e di agire, qualora un provvedimento non sarà preso nei confronti di Katia. Anche nella casa, Lulù e sua sorella Jessica, si aspettano una punizione esemplare ( e farebbero molto bene, qualora non arrivasse, a fare i bagagli e a lasciare il gioco).

Gli ex concorrenti del GF VIP pronti a ribellarsi contro le angherie di Katia Ricciarelli

In una diretta social che ha visto protagonisti Clarissa, Ainett, Samy e Patrizia Pellegrino, l’attrice ha dichiarato che si può e si deve fare qualcosa, di fronte a queste ingiustizie. E si è detta pronto anche ad agire in diretta: “Forse è il momento giusto per fare quello che ci chiedono in diretta. Avere la forza, la cazz*mma di andare al centro dello studio, di alzarci e di dire qualcosa. Io lo posso fare perché sono un’attrice e quando sento che è il momento giusto di dire qualcosa lo faccio. So qual è il momento giusto per entrare e dire quello che penso. Facciamolo!.”

Non ci resta che aspettare la puntata di domani del GF VIP 6 per capire come andrà a finire.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".