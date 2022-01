Jessica e Lulù Selassiè sperano che Katia Ricciarelli venga squalificata e non sono le sole

Piccola premessa prima di arrivare al nocciolo della situazione: Jessica e Lulù Selassiè ( in particolare Lucrezia) non brillano per educazione nella casa del Grande Fratello VIP 6. Lulù in particolare si rivolge agli altri con modi scorbutici, con fare arrogante, dice una marea di parolacce e chi più ne ha più ne metta. Non sono un bel modello di gioventù ma questo è un discorso a parte. Tutto quello che riguarda invece le parole che Katia Ricciarelli ha detto contro le due principesse e le sue pesantissime offese, va ben oltre . E il fatto che arrivino da una donna della sua età, della sua levatura ( quella che pare abbia) rende tutto ancora più grave. Da 4 mesi Katia Ricciarelli ha detto la qualunque nella casa: offese omofobe, offese contro le donne, frasi razziste, frasi verbalmente aggressive. Qualsiasi cosa. Eppure non è mai stata richiamata, non è mai stata punita come avrebbe dovuto. Nelle ultime ore ha regalato alcune delle pagine peggiori di questa edizione del reality. Quello che Signorini reputa tv alta, e invece è spazzatura ben peggiore di quella che si è vista in salotti delle colleghe che tanto schifa e guarda dal piedistallo sul quale si è messo da solo.

E’ chiaro che quindi non solo le principesse, ma anche mezza Italia, si aspettino che vengano presi dei provvedimenti. Se Fausto Leali è stato qualificato per aver usato la nword senza un briciolo di malizia, Katia Ricciarelli andava accompagnata alla porta rossa senza neppure passare dal via. E invece è ancora in quella casa, a spadroneggiare. E pensate che il conduttore le vuole bene, perchè se le volesse male, cosa farebbe? Per la Ricciarelli questo reality è una macchina che difficilmente si dimenticherà. Perchè a differenza della Fattoria, dove aveva dato il peggio allo stesso modo, nel 2022 i video sono virali, le sue pessime uscite altrettanto. E sarà impossibile cancellare tutto quello che ha detto nella casa, ogni volta spunterà un video, una foto, una frase.

Questo pomeriggio Lulù e Jessica, in solitaria, hanno commentato alcune delle frasi che ieri la Ricciarelli ha pronunciato contro di loro.

Le Selassiè si aspettano una squalifica per Katia Ricciarelli: arriverà?

Le due principesse, hanno detto a Sophie che nella prossima diretta chiederanno a Signorini la squalifica per Katia Ricciarelli ( poverine ci sperano ancora). E hanno commentato: “Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei [Katia Ricciarelli, ndr], lei lo ha detto con cattiveria e con una tale intenzione che voleva ferire. Noi in puntata lo diremo, lo faremo notare. Dovrebbe andare in nomination d’ufficio per quello che ha detto, a prescindere.”

Quello che succederà invece, a nostro modesto parere, è che la Ricciarelli molto presto lascerà la casa, prima che la bomba possa esplodere e succeda qualcosa che neppure Signorini potrebbe essere in grado di giustificare. Peccato anche che gli ex concorrenti, e quelli che stanno in casa, che tanto si erano indignati quando Soleil aveva usato l’espressione “urlate come delle scimmiette” arrivando a strapparsi quasi i vestiti di dosso, di fronte alle parole di Katia invece tacciano, come tante marionette.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".