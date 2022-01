Manila Nazzaro continua a giustificare Katia e in casa la tensione si taglia col coltello

Non dovremo aspettare moltissimo per comprendere che cosa succederà nella casa del Grande Fratello VIP 6 visto che la puntata prevista per il lunedì anticipa invece al 7 gennaio 2022. Sono in corso, si dice, grandi riunioni per provare a capire che decisioni prendere in vista di questo appuntamento. Il pubblico chiede la squalifica di Katia Ricciarelli mentre pare che Signorini non abbia nessuna intenzione di punire la sua pupilla, anzi. E a pensare che Katia non meriti nessun rimprovero è anche Manina Nazzaro. Da quando ieri pomeriggio qualcuno è arrivato nei pressi della casa del GF VIP per urlare “fuori Katia”, l’ex miss Italia, Soleil e Davide che hanno ascoltato quelle parole, hanno iniziato a riflettere, arrivando però alla conclusione che quello che dice uno, non è sicuramente il pensiero del pubblico a casa. Mai come in questo caso si stanno sbagliando, perchè trovare in questa occasione anche solo una persona che sostiene Katia Ricciarelli, è cosa parecchio ardua.

Manila si schiera dalla parte di Katia Ricciarelli

In ogni caso Manila, a prescindere da quello che è il sentiment del pubblico a casa, non sembra avere nessuna intenzione di allontanarsi dalla cantante, anzi. Pur sapendo delle gravi parole che Katia ha usato contro Lulù e non solo, la Nazzaro ne prende le difese e commenta: “Si io Katia la giustifico. Perché comunque dietro i termini forti di Katia c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di rispetto, di collaborazione, di solidarietà e generosità. Tutti quattro elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente.“

Quale solidarietà c’è dietro la frase “principessa dalla gambe aperte” o “torna a studiare nel tuo paese” ce lo spiegherà di certo la Nazzaro, assolutamente poco lucida su questa situazione. Anche Soleil sta dalla parte di Katia e commenta: “Utilizza dei termini… ma è il senso di quello che uno dice la parte fondamentale. Ha questo modo sbagliato quando usa terminate parole ma non è sempre così.” Eppure proprio lei ha dimenticato quando è stata crocifissa per aver usato l’espressione “non urlate come delle scimmiette”. O quando Katia iniziò a dire che si dissociava dalle sue parole, quando aveva dato delle vipere ad altre concorrenti…Hanno la memoria un po’ corta nella casa del GF VIP a quanto pare…

