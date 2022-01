I vipponi pensano che la puntata sarà lunedì e si preparano a proteggere Katia Ricciarelli

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è grande tensione ma ancora nessuno sa che questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality. Probabilmente nelle prossime ore i concorrenti saranno informati su quello che succederà ma intanto, si preparano ad affrontare il nuovo appuntamento. E’ chiaro che il gruppo capeggiato da Manila e Soleil abbia ben capito che Katia Ricciarelli potrebbe essere la prossima “vittima” dell’altro gruppo per cui si sta studiando una strategia per permettere alla cantante di essere nuovamente immune ( allucinante che dopo 4 mesi ci sia ancora questo genere di possibilità per un concorrente). La Marini, che si è schierata dalla parte della Ricciarelli ( lei che ha assistito alle litigate e sa bene tutto il veleno che Katia ha sputato contro Lulù) ha scelto da che parte stare e studia quindi una strategia per salvare la regina del gruppo.

Poche ore fa ha spiegato ai suoi compagni quello che dovrebbero fare per salvare la cantante.

Valeria Marini vuole salvare Katia Ricciarelli

Valeria parlando con Carmen e con gli altri ha spiegato: “A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa immune con la cosa dei preferiti, così non sarà votabile. Siamo noi tre, poi Barù, Davide, Soleil e Kabir. Dobbiamo fare qualcosa. Anche a Kabir va detto, così Katia diventa immune. “

Alla faccia del non mettersi d’accordo insomma. E poi ha continuato: “Altrimenti fidatevi che lei va in nomination. Se non lo facciamo la nominano, stanno aspettando questo. Invece così se lo facciamo la tuteliamo. Noi dobbiamo fare proprio così. Perché Katia è ipersensibile in questo momento. Ragazze lei è molto sensibile adesso, quindi dobbiamo spiegare a Kabir la situazione. Così facciamo muro intorno intanto.”

Il pubblico a casa si aspetta ben altro per questa puntata del GF VIP 6, staremo a vedere che cosa succederà. Potrebbe pensarci direttamente Signorini a salvare la sua protetta a dispetto di tutte le chiacchiere che abbiamo sentito.

