Manuel Bortuzzo sta per lasciare il GF VIP 6: il gesto che anticipa tutto

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ancora prima del previsto e forse anche per questo motivo si sta godendo le ultime ore sempre più vicino a Lulù Selassiè. Tutti nella casa si sono accorti che Manuel è ormai molto stanco, non partecipa a nessuna attività e preferisce stare da solo con Lulù o con gli altri. Sente moltissimo la mancanza di Aldo Montano e come ha raccontato anche suo padre nelle ultime interviste, è dimagrito moltissimo, sta poco bene dal punto di vista della salute e ha bisogno di riprendere i suoi allenamenti. Anche Lulù ieri, parlando con Barù ha fatto notare che a Manuel, le cavolate che succedono in questo gioco, non interessano. Lui pensa a quello che deve fare una volta fuori, alla sua operazione in America, a quello che potrà fare per tornare ad avere una speranza, oltre ai suoi allenamenti e al film da lanciare. Lulù si è detta felice del fatto che Manuel abbia deciso di uscire, perchè vuole solo la sua felicità e al momento, restando nella casa, lui continuerebbe a soffrire. Un atteggiamento che i fan della coppia hanno apprezzato moltissimo.

Ma quando arriverà il momento dell’addio?

Il papà di Manuel aveva spiegato che il ragazzo avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello intorno al 13-14 gennaio. Ma probabilmente nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Proprio ieri Manila ne stava parlando con Katia Ricciarelli che aveva chiesto informazioni sulla scelta del Bortuzzo.

Manuel sta per lasciare la casa del GF Vip?

Manila ha spiegato che non ha chiesto direttamente a Manuel quando lascerà la casa, ma che ha visto che nel magazzino ci sono tutti i suoi vestiti e le valigie con la sua roba, questo significa che l’addio è imminente, visto che ha messo via tutto quello che aveva portato. I vipponi non sanno ancora che questa sera ci sarà una nuova puntata e potrebbe quindi essere quella di lunedì la serata dell’addio di Manuel al reality. Vedremo che cosa succederà.

