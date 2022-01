Arisa torna ad Amici 21 per la classifica delle cover: i voti

Una nuova puntata di Amici 21 andrà in onda questo pomeriggio. Dopo la pausa natalizia, il talent di Maria de Filippi torna con tutti i ragazzi protagonisti. E tornano anche le sfide delle cover ! A giudicare la gara che vedremo nella puntata di oggi, 9 gennaio 2022 è stata Arisa. A dimostrazione degli ottimi rapporti tra la cantante e Maria, dopo il suo addio al talent, il ritorno dell’ex ballerina di Ballando con le stelle, nella scuola che tanto ha amato lo scorso anno. Arisa quindi sarà il giudice speciale che avrà modo di fare la sua classifica dopo le esibizioni dei cantanti e delle cantanti di Amici 21. Non ci resta che scoprire quali sono stati i voti dati a tutti gli allievi di Amici 21 da parte di Arisa.

Classifica cover Amici 21, Arisa dà i voti il 9 gennaio 2022

Nella puntata di oggi quindi ascolteremo tutti i cantanti, ci sarà anche Crytical rientrato dopo un breve periodo di assenza dalla scuola. La più brava, secondo il giudizio di Arisa, è stata Sissi, che si porta a casa un bel 10. Continua quindi a riscuotere molto gradimento la cantante, sempre ai primi posti delle classifiche dopo il suo ingresso. A seguire poi LDA con un bel 9. Ottime notizie anche per Rea, che finalmente convince e può quindi tirare un sospiro di sollievo, per Alex e per Crytical che si beccano un 8. Nicol e Luigi invece, questa volta non vanno benissimo, anche se comunque il voto di Arisa è buono, arriva infatti un 7. Ultimo nella classifica, secondo i voti di Arisa, è Albe che prende un 6,5.

Rea e Nicol avrebbero dovuto poi affrontare le sfide che erano rimaste indietro, dopo l’ultimo posto in classifica che era arrivato prima della pausa natalizia. Le due cantanti però sono state tra le migliori nei compiti che i vocal coach hanno dato, per cui si salvano. I professori pensano quindi di mettere tutti i cantati in sfida, vedremo poi nel corso del day time che cosa succederà. L’appuntamento con Amici 21 e con la prima puntata del nuovo anno è per oggi alle 14 su Canale 5.

