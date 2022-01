I vipponi mettono in guardia Manila Nazzaro: Katia e Soleil la stanno solo usando

Sono stati giorni un po’ particolari quelli che ha vissuto Manila Nazzaro dopo la puntata di venerdì sera. In diretta al Grande Fratello VIP 6, l’ex miss Italia si è schierata nettamente dalla parte di Katia Ricciarelli, pur ritenendo quanto accaduto molto grave. Poi però, dopo il discorso di Alfonso Signorini ( e forse anche la lettera di Lorenzo) qualcosa in Manila è cambiato. La pugliese ha iniziato a passare più tempo anche con Jessica e Miriana, e con il resto del gruppo, distaccandosi in qualche modo da Katia e Soleil. In particolare nelle ultime ore c’è stato un forte riavvicinamento tra la Nazzaro e Miriana Trevisan che senza mezzi termini le ha fatto notare la sua delusione. Se infatti Manila le era stata vicino quando era successa tutta la vicenda di Barù, nulla ha detto invece per le offese che la Trevisan ha ricevuto da Katia come donna e come madre, una cosa che lei non ha potuto non notare. Manila però si è detta pronta a starle vicino e ha parlato di altre persone che hanno messo dei muri con lei, cosa che ha provocato quindi l’avvicinamento ad altri; anche Barù ha fatto notare in questi giorni a Manila che forse le altre signore, Katia e Soleil in particolare, stanno approfittando del suo modo di essere. Sia Barù che Miriana, sono infatti convinti di questa strana e sacra alleanza.

Ed effettivamente, la sola che sembra non partecipare fino in fondo a questa cosa è stata Carmen Russo, l’unica che venerdì sera si è svincolata, in modo saggio, e ha votato come sua preferita Valeria Marini, non facendo nessun muro intorno a Katia Ricciarelli. Carmen non dimentica e fa benissimo…

Manila Nazzaro strategia sbagliata al Grande Fratello VIP 6?

I telespettatori del GF VIP però, fanno notare che a essere parecchio incoerente in tutta questa situazione è la stessa Manila Nazzaro che adesso, rendendosi conto di quello che sta succedendo in casa, cerca di fare comunella anche con le altre, ad esempio con Jessica, la stessa ragazza alla quale aveva persino tolto il saluto giovedì scorso. Inoltre, la risposta data da Manila a Miriana, ossia che lei si è avvicinata a Soleil Sorge perchè da altri vipponi ha trovato un muro, non è andata giù a molti…Insomma se Manila voleva cercare un modo per riconquistare l’affetto del pubblico, a quanto pare, lo sta facendo nel modo sbagliato…

Questa sera Manila non sarà tra le persone immuni e secondo una buona fetta di pubblico che segue e commenta sui social il reality, potrebbe essere proprio lei la prossima nominata. E forse avendolo capito, dicono in tanti, sta cercando di avvicinarsi ad altri concorrenti nel tentativo di salvarsi. Vedremo questa sera che cosa succederà!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".