Soleil si prepara all’ingresso di Delia Duran e studia il piano: ignorarla per zero visibilità

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP è si è molto parlato del possibile ingresso di Delia Duran. I concorrenti infatti si sono resi conto che in confessionale, sono state fatte molte domande sulla compagna di Alex Belli e si preparano “al peggio”. Sempre più convinte di questo ingresso nella casa sono Jessica e Soleil che ieri sera, insieme a Giacomo, si sono anche chieste quale sarebbe il senso di questa entrata nel gioco. E hanno quindi iniziato a ipotizzare i vari scenari, pensando a quello che è successo fuori ma anche pensando a come reagire a un possibile ingresso. Sembrano non avere dubbi in merito a questa situazione, anche perchè durante l’ultima diretta pare abbiano tutti sentito uno spezzone di discorso di Signorini che annunciava appunto l’ingresso di una nuova concorrente. Soleil in particolare inizia a chiedersi come dovrà comportarsi in questa situazione perchè vivere nella stessa casa di Delia potrebbe non essere semplice. La Sorge ha persino ipotizzato che se la fidanzata del Belli dovesse iniziare a esagerare nei suoi atteggiamenti, potrebbe lasciare il gioco.

Delia Duran pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 6

E così Soleil ha anche provato a immaginare quale potrebbe essere l’atteggiamento migliore da avere in caso di un simile accadimento. Parlando appunto con Jessica e Giacomo ieri sera, mentre stava preparando la cena, ha spiegato che cercherà il più possibile di non cadere nelle provocazioni di Delia, se ci saranno; cercherà di non darle modo di avere delle clip o delle cose alle quali aggrapparsi. Zero visibilità quindi, almeno da parte sua. La Sorge ha poi chiuso il discorso: “Facciamo una cosa non ne parliamo più, stiamo già dando troppo materiale per i miei gusti, anche con questa discussione“.

Non ci resta quindi che attendere la prossima puntata del GF VIP 6. Delia non entrerà questa sera, dovendo fare almeno una settimana di quarantena ( sempre che non ci siano delle novità dell’ultimo momento, staremo a vedere).

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".