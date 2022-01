Soleil e Valeria Marini in lacrime per Katia Ricciarelli: “Non se lo merita”

Gli aerei volati ieri sulla casa del Grande Fratello VIP 6 hanno fatto smuovere qualcosa nell’animo dei concorrenti. Mentre le principesse Selassiè, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo hanno gioito per il grande affetto che il pubblico ha mostrato, mandando un aereo per il gruppo e un altro per Lulù, gli altri concorrenti hanno iniziato a riflettere su quello che è il sentiment fuori dalla casa. Ed è chiaro a tutti, che l’atteggiamento di Katia Ricciarelli sia stato condannato, anche se la sola a non farsene una ragione, ammettendo di aver esagerato e decidendo magari di fare delle scuse sincere, è proprio la cantante. Manila Nazzaro non ha gradito quello che ha visto, perchè sa che a rimetterci sarà Katia. E lo stesso hanno pensato Soleil Sorge e Valeria Marini che ieri sera si sono ritrovate ad abbracciarsi in lacrime, per le sorti della cantante.

Una scena che il pubblico non ha affatto gradito. E così dopo Manila, e Davide che ha perso punti preziosi in questi ultimi giorni, anche Soleil e Valeria, schierandosi dalla parte di Katia, perdono parte dell’affetto che il pubblico stava riservando proprio a loro.

Soleil e Valeria Marini in lacrime per Katia Ricciarelli

Come si può vedere anche un video postato sul sito ufficiale del Grande Fratello, Valeria e Soleil, appartandosi in veranda, hanno commentato quanto successo di recente. “A me ha fatto malissimo l’altra puntata quando tutti le stavano addosso ed ha dovuto chiedere scusa dopo le mancanze di rispetto. Nessuna persona si è fatta l’esame di coscienza per aver sbagliato. Lei ha chiesto scusa e gli altri no. Non se lo merita e bisogna stare lucidi e realizzare che le cose vengono dette da persone che magari non stanno nemmeno capendo cosa dicono ed esagerano e non dobbiamo farci toccare” ha detto Soleil che ha subito trovato in Valeria una alleata. La Sorge ha ribadito che le parole tagliano più di lame affilate, peccato che valga a quanto pare solo per Katia, mentre le altre persone che sono state offese da lei, non dovrebbero sentirsi ferite solo perchè la Ricciarelli ha una carriera ed è conosciuta in tutto il mondo? La Marini non ha dubbi: “Katia tutto questo non se lo merita proprio.”

Dello stesso avviso anche Carmen Russo :”Chi ha da una parte, come Katia o Valeria che hanno una carriera o un pubblico, perde di credibilità. Lei certi momenti sembra eccessiva ma è eccessiva in tutto, anche quando canta perché è un soprano mondiale ma il giorno dopo è una persona che viene e ti chiede scusa.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".