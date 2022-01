Caos ad Amici 21: 4 eliminazioni, spoiler e anticipazioni

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21. Non mancano spoiler e anticipazioni di quello che vedremo in onda il 16 gennaio 2022 nella seconda puntata dell’anno del talent di canale 5. E’ stata una puntata ricca di colpi di scena visto che ben 4 allievi, hanno dovuto lasciare la scuola. Il serale si avvicina e come ha spiegato anche Rudy Zerbi in settimana ai suoi ragazzi ma non solo, è anche arrivato il momento di fare un primo bilancio sul percorso compiuto, per capire se davvero si merita di proseguire per ambire alla vittoria. E purtroppo non tutti gli allievi che sono entrati nella scuola avranno la possibilità di andare avanti. Ieri ad esempio, ben 4 alunni sono stati eliminati, per motivazioni diverse ed è stato proprio Zerbi a fare una vera e propria strage.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo con tutte le news e le anticipazioni sulla puntata di Amici 21 che vedremo domani nel pomeriggio di Canale 5.

Amici 21 anticipazioni: la decisione di Rudy su Elena e Paily

Per tutta la settimana Rudy ha esaminato Elena e Paily. Ha chiesto loro di esporsi, di fare tanti esercizi, di raccontarsi, di lasciare in qualche modo il segno. Ma a quanto pare, quello che le due cantanti hanno fatto non è bastato visto che alla fine Rudy ha deciso di interrompere il loro percorso nella scuola. Paily in realtà non ci è mai entrata, quindi potrebbe avere altre occasioni in futuro. Elena invece, deve lasciare Amici 21. Finisce quindi anche per lei questa avventura nella scuola di Maria de Filippi.

Amici 21 news e spoiler: anche Nicole deve andare via

In settimana Rudy ha chiesto ai suoi allievi ma non solo, di pensare a quelle che sono state le classifiche, i pareri, i voti ricevuti e ha spiegato che, come fatto anche in passato, avrebbe chiesto di conoscere le graduatorie per fare una media e comprendere chi è l’ultimo, per poi prendere una decisione. Visto che l‘ultima della classifica è Nicol, Rudy non ha dovuto chiedere il parere degli altri professori e ha deciso di eliminare la sua cantante. Purtroppo anche per Nicol finisce questa avventura nella scuola.

Amici 21 anticipazioni: fuori anche un ballerino

Come si era visto nel day time di questa settimana, Raimondo Todaro aveva chiesto agli alunni di preparare una sfida. Christian Vs Cristiano ma a differenza di quanto si poteva pensare, non era un semplice compito o un faccia a faccia. Infatti è stato chiamato un giudice esterno per dare un voto e scegliere chi dovesse proseguire nella scuola. Garrison ha optato per Christian quindi alla fine anche il ballerino di Alessandra Celentano è stato eliminato.

