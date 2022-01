Manuel Bortuzzo stufo di Katia Ricciarelli: “Vai a letto e non scassare…”

Pensavamo che Manuel Bortuzzo avrebbe salutato tutto il pubblico dal Grande Fratello VIP 6 ieri, visto che da settimane ormai, continuano tutti a parlare del suo addio al reality di Canale 5. Manuel è praticamente “non pervenuto” nella casa del GF VIP, non si espone, non parla mai, ha smesso di interagire con tutti a parte con Lulù e questo è stato motivato dal fatto che presto avrebbe lasciato il gioco. E invece continua a restare in casa, mentre tutti lo attendono fuori…Il problema è che non sopporta più molti vipponi e ieri sera ha regalato un video, con una sua frase poco simpatica, nei confronti di Katia Ricciarelli. La cantante è sicuramente insopportabile, i vipponi del gruppo rivale non la tollerano; Manuel ha anche le sue ragioni per essere stufo di quello che Katia ha detto e pensato sul suo conto e delle azioni fatte, ma con alcune frasi, come quelle pronunciate ieri sera, si potrebbe passare comunque dalla parte del torto, soprattutto se si usano dei modi ineducati…

Ma che cosa è successo? Manuel, Nathaly, Sophie, Lulù, Giacomo e Barù erano seduti insieme al tavolo a chiacchierare dopo la puntata mentre in cucina armeggiavano Katia e Valeria Marini. La Ricciarelli ha chiesto a tutti di dare una mano, visto che c’erano anche molte delle cose che avevano usato loro per la cena. I vipponi hanno detto che se ne sarebbero occupati successivamente, ignorando in parte le richieste di Katia. Manuel poi, sentendola ancora borbottare, a bassa voce ha detto: “Katia vai a letto dai, vai su vai a letto” provocando l’ilarità dei suoi coinquilini che hanno riso sotto i baffi ma neppure troppo.

Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia Ricciarelli

Scherzando e sorridendo, sempre senza che Katia lo sentisse, come si può vedere dal video che vi proponiamo, Manuel ha poi detto: “Non scassare la [email protected]@”. Una espressione non troppo simpatica insomma.

3:41 la vecchia rompe le balle per i piattiLulù ha spiegato mille volte che lei è Manuel hanno bevuto solo il latteLa vecchia risponde a Lulù e continua.🙄Manuel: Katia vai a letto va che è meglio scassa la m..kia 🤣🤣🤣✈️ grande Manuel Finalmente 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #gfvip pic.twitter.com/DeEp5NfjQM January 15, 2022

E voi da che parte state? Le cose dette da Katia possono giustificare in qualche modo un atteggiamento anche così maleducato?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".