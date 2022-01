Amici 21 news: classifica cover Fiorella Mannoia e classifica generale

Nella puntata di Amici 21 in onda oggi, 16 gennaio 2022, scopriremo i voti dati dall’ospite chiamato da Maria de Filippi per dare i voti. E’ toccato stavolta a Fiorella Mannoia, chiamata a giudicare le perfomance dei cantanti. Non solo, come aveva chiesto Rudy, è stata fatta anche una classifica generale, mettendo insieme tutti i voti, la situazione in classifica degli ascolti e dei brani scaricati e via dicendo. I ragazzi quindi hanno avuto modo di conoscere prima i voti di Fiorella Mannoia e poi anche di sapere qual è in generale la loro “posizione” tra giudizi di esperti e anche pubblico, che è poi quello che realmente compra i dischi e scarica le canzoni.

Iniziamo quindi con la classifica di Fiorella Mannoia.

Amici 21 news: la classifica di Fiorella Mannoia ( 16 gennaio 2022)

La prima in classifica è Sissi, che conquista anche Fiorella Mannoia. Al secondo posto dopo di lei troviamo Alex. Al terzo posto della classifica di Fiorella Mannoia, troviamo invece Luigi. Al quarto posto si piazza invece Aisha. Media classifica per LDA che secondo la classifica di Fiorella Mannoia, si piazza quinta. A pari merito Crytical. A seguire poi Albe, Rea e Nicol, anche questa settimana tra gli ultimi ( come aveva anche previsto Rudy, quando aveva parlato con i ragazzi in settimana).

La classifica generale dei cantanti di Amici 21

Maria mostra anche la classifica generale, da settembre a oggi ( considerando che molti cantanti sono entrati anche dopo, viene fatta comunque una media ponderata). Al primo posto di questa classifica resta sempre salda in testa Sissi, che ha sempre preso voti altissimi e i suoi brani vanno anche bene su Spotify. Luigi e Crytical sono al secondo posto della classifica generale. Terzo posto per Aisha, anche lei da quando è entrata ha preso sempre ottimi voti. A metà classifica si piazza Alex, con il quarto posto e a seguire troviamo LDA che ha una media di voti non troppo brillante ma i suoi brani vanno fortissimo. Seguono anche in questo caso, Albe, Rea e Nicol. Essendo l’ultima della classifica, Rudy ha deciso di eliminare la sua cantante che deve quindi lasciare la scuola.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".