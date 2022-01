Basciano offende Sophie Codegoni: “Immatura, ho la fila fuori, non ho bisogno di te”

Qualcuno salvi Sophie Codegoni perchè le cose che ieri sera le ha detto Alessandro Basciano ( e non è la prima volta) sono di una gravità assurda. Non le è bastato all’ex tronista ascoltare determinate parole in passato, ha sempre cercato di giustificare l’atteggiamento di Alessandro ma la realtà è che al Basciano, Sophie non piace abbastanza. Sarà l’età, sarà una questione fisica, non è dato sapere. Ma una cosa è certa: chi ti dice alcune cose, non può provare dei sentimenti per te. L’atteggiamento di Basciano è quello di chi “se la crede” e pure troppo. Oltre a essere un belloccio, ci troviamo di fronte a una persona che non sa mettere due frasi in fila, che fa dei ragionamenti da medio evo, una persona che non ha rispetto per le donne. Questo è poco ma sicuro. E ci ha provato persino Gianmaria ieri sera a stopparlo, comprendendo che stava realmente superando i limiti. Spiace per Sophie che fa tanto la super donna, ma che in realtà in questa storia, si sta facendo mettere realmente i piedi in testa da una persona che le manca perennemente di rispetto.

Le pessime parole ( di nuovo) di Alessandro Basciano contro Sophie

Nei video che circolano in rete, si sentono solo le parole di Alessandro, mentre l’audio del microfono di Sophie è troppo basso, per cui è difficile comprendere cosa abbia risposto.

Il Basciano ha accusato Sophie di non essere la persona che lui si aspettava: “Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ma sti cazz*, ciao! Ti ho conosciuta e fatti la tua strada. Menomale che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Hai detto così? Ti attacchi, ciao! Non me ne frega più un cazz*, ciao. Meno male, un peso in meno. Mamma mia…“. Basciano, mentre Gianmaria lo invitava a smetterla di esagerare, le diceva anche che fuori c’ha la fila…

Il padre di Sophie che era intervenuto nella questione Soleil-plastica-rubare mogli-Alex Belli, forse dovrebbe battere un colpo anche in questo caso e invitare sua figlia a stare lontana anni luce dal Basciano.

Alessandro poi ha parlato con Soleil di quello che è successo e ha commentato: “Cosa è successo? Parla a sproposito, sempre quella parolina di troppo. Io c’ho una vita, non per vantarmi. Non posso stare appresso al nulla. La mia pazienza ha un limite. Non devi fare la fig* di turno.“

E ancora: “Le solite cazzate che dice… non lo so. Non ha un atteggiamento lineare. E’ scaturito dal nulla. Sminuisce Gianmaria, me, le nostre sensibilità… Io ho 32 anni, ho una vita, sono realizzato, posso permettermi quel che mi pare, quindi chi vuol star con me, sta con me, chi non vuol star con me.. ciao!.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".