Delia Duran ha un segreto e lo confida a Miriana: il suo dolore fuori dal GF VIP

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 da pochissime ore ma ha già cambiato molto gli equilibri del gioco. In particolare, Miriana Trevisan che si è sempre schierata dalla parte di Alex Belli, nella vicenda che ha visto anche Soleil protagonista, si è candidata a diventare la spalla di Delia, sin da subito. Le due da venerdì a oggi, hanno passato molto tempo insieme tanto che Delia ha deciso di aprirsi con lei e di rivelarle anche un segreto che riguarda Alex Belli e il loro rapporto. Per Delia a quanto pare, queste ore nella casa del Grande Fratello VIP non sono facili, anche perchè si sente nell’aria il dito puntato contro, di chi non vede in lei una persona sincera. In molti ( anche tra i telespettatori) credono che se hai qualcosa da chiarire con tuo marito parti in vacanza, stai in casa e ti chiarisci, non va in un reality. In ogni caso, Delia Duran ha preso la sua decisione e non si torna indietro, almeno per il momento.

Delia Duran sta male: “Io sono stata tradita”

Parlando con Miriana quindi, confessa: “Non sono stata bene fuori. Io non sono come quella che mi hanno descritto e voglio raccontare chi sono. Ho il diritto di dire chi sono davvero. Anche perché sono passata come una donna che non sono, una cornuta, che si fa manipolare, che non ha rispetto per sé stessa e dignità. Basta, non è così, è sbagliato dipingermi così. Nell’amore ci sono alti e bassi e bisogna capire. Ci sono dei dubbi che vengono dal dolore e dal tradimento. Perché io sono stata tradita, ho subito un tradimento non soltanto fisico, ma verbale.”

Delia poi ha spiegato di avere anche una cosa molto delicata da raccontare, tanto che la Trevisan ha invitato la sua nuova amica a essere cauta, a parlarne magari quando possono stare senza microfoni senza essere sentita. Delia però ha accennato: “Ho da dirti una cosa molto delicata. Tranquilla te lo faccio capire. Io sto cercando da tanto un figlio con lui. E come puoi ben vedere nulla è successo. Però forse ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare. So che sarà difficile farlo e quindi per adesso ti dico questo“.

