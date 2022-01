Katia Ricciarelli delusa anche da Manila: “Le volevo dare una sberla”

Giornataccia ieri per Katia Ricciarelli e in parte anche per Soleil Sorge che si sono sentite un po’ tradite da Manila Nazzaro. Il motivo? La bella ex Miss Italia, sarebbe stata fin troppo accogliente nei confronti di Delia Duran. Per tutto il pomeriggio, Katia e Soleil hanno sparlato di questa situazione, tanto che sono andate anche in camera da letto della cantante, per continuare a commentare lontano da tutti e da tutto quanto stesse accadendo. La Ricciarelli non ha proprio gradito il modo di fare di Manila che si è subito mostrata accogliente nei confronti della compagna di Alex Belli. Un atteggiamento che non stupisce ovviamente. Se da un lato potrebbe essere comprensibile il risentimento di Soleil, che in qualche modo è “protagonista” di questa storia e dello scontro con Delia e destinataria di offese e accuse, non si comprende molto il ruolo di Katia. La Ricciarelli si aspettava che come successo in passato, si facesse gruppo, in “difesa” di Soleil , che era la parte lesa dell’allegra combriccola. Cosa che la Nazzaro non avrebbe fatto, uscendo, almeno per qualche ora, dalle grazie della cantante.

Katia Ricciarelli ne ha per tutti, anche per Manila Nazzaro: le news

Parlando con Soleil, la Ricciarelli ha fatto notare: E”’ stata Manila, che se l’è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla… E’ andata, stava ascoltando il pianoforte che Manuel suonava, è andata a sedersi vicino a lui e Manila che era vicino al biliardo, è andata là e se l’è abbracciata, si è seduta con lei…“. Anche a Soleil ha dato fastidio questo atteggiamento, considerato anche quello che le altre dicevano prima che Delia entrasse. E se si aspettava ad esempio che Miriana facesse subito squadra con la Duran, non si aspettava lo stesso da Jessica, che ha sempre avuto idee chiare sul triangolo. Insomma l’entrata di Delia ha portato scompiglio e forse, anche gli equilibri, sono destinati a cambiare.

L’atteggiamento avuto da Manila, divide anche il pubblico a casa in queste ore. C’è chi ha apprezzato il fatto che sia stata accogliente con Delia ma c’è anche chi fa notare che il suo modo di fare non è coerente, soprattutto se sei una grande amica di Soleil…

