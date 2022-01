Anche Aldo Montano contro Katia Ricciarelli: “Non bisogna essere prepotenti perchè più grandi”

Lo avevamo lasciato nella casa del Grande Fratello VIP 6 molto vicino a Katia Ricciarelli, suo promesso testimone di nozze, lo ritroviamo nelle dirette social, con delle nuove idee. Parliamo di Aldo Montano che nelle ultime ore, si è espresso in modo molto esplicito, dando la sua posizione su quanto successo nelle ultime ore nella casa, e in particolare sull’atteggiamento di Katia Ricciarelli. Da suo caro amico e cavaliere, Aldo si distanzia nettamente dalla cantante, non avendo gradito in nessun modo quello che è stato detto dalla Ricciarelli sia verso Lulù che verso Manuel.

“Ok che i ragazzi giovani devono portare rispetto alle persone mature, però chi è più grande non se ne deve approfittare. Quindi secondo me è anche vero che Katia non ci può marciare e non deve diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose nella sua carriera” ha detto Aldo Montano in una diretta sui social. Nonostante quindi l’ottimo rapporto che Aldo ha sempre avuto con Katia, a differenza di quanto fatto da Manila, ha ammesso gli errori fatti dalla soprano.

Negli ultimi giorni Aldo non è stato presente in studio nelle dirette del Grande Fratello VIP 6, dovendo rispettare la quarantena. Sua moglie infatti è risultata positiva al covid e quindi il vippone, ha dovuto rinunciare al reality, per questo probabilmente, non ha potuto esprimere la sua anche parlando con i diretti interessati.

Aldo Montan prende una posizione sul caso “Ricciarelli”

Il campione, rispondendo alle domande di fan, ha quindi commentato anche l’atteggiamento di Lulù e ha spiegato: “Guarda, io Lulù Selassié l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è perché quando… non giriamoci intorno. Il fatto scatenante è stato quello. Lulù in tutto il tempo che ho trascorso al GF Vip si è sempre comportata benissimo, l’ho vissuta per tre mesi.“

E ancora: “Certo Lulù ogni tanto ha dei comportamenti sopra le righe, ma perché lo è lei. Perché è divertente anche così. Diciamo che nel suo essere fuori è una persona meravigliosa dotata di grande sensibilità. Sono stanchi, dopo quattro mesi è troppo, per alcune persone è troppo”.

