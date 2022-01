Manila e Manuel fanno pace prima dell’addio: lei scrive una lettera

Da settimane ormai sentiamo dire che Manuel Bortuzzo sta per lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ma in realtà il concorrente è ancora un giocatore a quanto pare. Sarà la puntata di oggi l’ultima per Manuel? Potrebbe essere, considerato anche quello che è successo nelle ultime ore. Manila Nazzaro infatti ha scritto una lettera a Manuel perchè ha pensato di non rivederlo per molto tempo e ha voluto in qualche modo mettere un punto a tutto quello che è successo per provare a lasciarsi in modo diverso. Una sorta di pace prima dell’addio, una lettera che Manila ha consegnato poche ore fa a Manuel e che il Bortuzzo ha accettato con affetto.

Manila ha atteso tra le braccia di Lulù che Manuel leggesse la sua lettera e alla fine i due si sono abbracciati. Probabilmente solo ascoltando i confessionali di Manila sapremo che cosa c’era scritto perchè Manuel ha letto a bassa voce.

Grande Fratello VIP 6 la lettera di Manila a Manuel

Nella sua lettera Manila ha provato a spiegare il perchè di alcune cose e ha ringraziato Manuel per la tanta pazienza che ha avuto in questi 4 mesi: “Nel caos totale a volte è proprio difficile riuscire a dire delle cose e quindi avevo bisogno di isolarmi e aprirmi. Ogni tanto riesco a tornare con i piedi per terra ed a dare un senso a tutto ed il giusto peso a tutto ma a volte anche io sono stata presa dai miei momenti…“. Manuel e Lulù sembrano aver apprezzato la lettera e il momento si è concluso con un bell’abbraccio. E noi attendiamo adesso di sapere che cosa c’era scritto in quella lettera…

Meno comprensivi e disponibili i fan di Manuel e Lulù che sui social hanno ricordato molte cose dette e fatte da Manila, tutte cose che poi il Bortuzzo avrà modo di rivedere con calma una volta fuori dalla casa. Farà, come succede in questi casi, le sue valutazioni.

