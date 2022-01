Soleil Sorge confessa a Nathaly tutta la verità su Alex Belli: dai baci a stampo alla passione

Non solo chimica artistica a quanto pare, ma anche molto di più. Dopo la turbolenta diretta del Grande Fratello VIP 6, durante la quale per l’ennesima volta il pubblico ha dovuto sorbirsi tutta la soap che vede Alex Belli, Soleil e Delia Duran protagonisti, la Sorge ha chiacchierato con Nathaly Caldonazzo e le ha spiegato quello che realmente c’è stato tra lei e l’attore. La Caldonazzo le ha fatto notare che a casa c’era la percezione, non di certo di un grande amore, ma di una passione che non si poteva fermare e in qualche modo la Sorge ha confermato quello che tutti pensavano ma che non si era mai detto in modo chiaro ed esplicito. “Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo” ha detto la Sorge, spiegando come si è evoluta poi mesi dopo, la sua relazione con il Belli.

Che cosa c’è stato davvero tra Alex e Soleil? Le rivelazioni della Sorge

Durante questa chiacchierata in notturna, la Caldonazzo quindi ha ascoltato le parole di Soleil che le ha rivelato: “Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei.“

La Sorge ha quindi parlato anche del poliamore…La sensazione è che Alex le avesse detto di stare tranquilla perchè era una cosa che accadeva tra lui e Delia e che non avrebbe fatto male alla Duran. Ma forse l’attore non aveva fatto bene i conti ( questo un nostro pensiero chiaramente). La Sorge ha così commentato i fatti: “Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte. […] Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte? […] E non dire che l’amore è tale se c’è l’esclusività! Esiste il poliamore e la poligamia. Ci sono mille sfumature di amore e sono tutte belle.”

Adesso ci aspettiamo anche la prossima puntata, quella in cui Alex Belli per l’ennesima volta sarà chiamato in causa per dire che cosa è successo o non è successo sotto le coperte. To be continued…

