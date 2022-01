Albe reagisce malissimo alla classifica fatta in casetta dai cantanti: tutte le posizioni

Il serale si avvicina, manca più o meno un mese e mezzo e per i ragazzi e la ragazze di Amici 21 è arrivato il momento di fare ancora una volta i conti con le classifiche. Maria de Filippi, come si è visto nel day time in onda oggi su Canale 5, ha spiegato ai ragazzi che ci saranno una serie di classifiche che si sommeranno. Ed è per questo motivo che anche i cantanti stessi, sono stati chiamati a fare la loro classifica, votando, senza possibilità di mettere sullo stesso posto due persone, i loro compagni. Ne è nata quindi una classifica, che è stata poi mostrata a tutti. I cantanti, sono stati chiamati a votare e ognuno di loro ha fatto la sua scelta. La classifica finale ha confermato il primo posto di Sissi, che da mesi è anche quasi sempre prima nella classifica fatta dagli ospiti ( come ha dimostrato la classifica generale mostrata nella puntata di domenica scorsa). Ricordiamo che per volere di Rudy Zerbi, l’ultima della classifica domenica, ha lasciato la scuola ed è toccato a Nicol. La classifica fatta dai cantanti, vede invece Albe all’ultimo posto. Il cantante non l’ha presa benissimo.

Amici 21 la classifica fatta dai cantanti nella scuola

Sissi e Alex sono risultati i primi nella classifica fatta dai cantanti. Una conferma per la cantante, una novità invece per Alex. Al secondo posto della classifica invece c’è Luigi, mentre seguono Crytical e LDA. Poi Aisha e Rea. Ultimo posto invece per Albe che non ha gradito i voti arrivati dai suoi compagni. “Io non dico che sono da primo o da secondo posto ma neppure ultimo, lo dico perchè non mi aspettavo, anche da tutto quello che mi dite qui in casetta, questa posizione” ha detto il cantante. L’accusa mossa da Albe verso i suoi compagni è quella di fare in qualche modo complimenti davanti e pensare ben altro dietro, vista poi la classifica finale.

A consolarlo ci ha pensato Serena, anche lei a quanto pare si aspettava ben altro, considerato quello che di solito i cantanti dicono sul conto di Albe.

