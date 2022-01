Aldo Montano e Alex Belli per l’ennesima volta si scontrano e nessuno sa perchè

Avrebbero potuto quanto meno dirci quello che è successo tra Aldo Montano e Alex Belli nel fuori onda che nessuno ha visto. Alex Belli, poco protagonista della puntata di ieri del Grande Fratello VIP 6 ha anche lasciato lo studio ma il conduttore, non ci ha mostrato il pezzo della lite tra lui e Montano, e onestamente, da quello che hanno detto i due protagonisti della litigata, non si è capito praticamente nulla…

“C’è una poltrona vuota ed è quella di Alex. Come mai se n’è andato? Mi dicono che poco fa c’è stata una discussione con Aldo. Vabbè vedremo se dopo tornerà qui con noi” ha detto il conduttore del GF VIP, prima che Alex Belli rientrasse in studio.

E ovviamente, una volta tornato, il Belli si è ripresa la scena, visto che ieri davvero, nessuno si era accorto della sua presenza. La cosa pazzesca tra l’altro, è che Alex non dovrebbe essere in studio, essendo stato lui espulso ma in questa edizione del GF VIP, è tutto surreale e pieno di controsensi.

Lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano: che cosa è successo?

“Come mai sono uscito? Ma no, ormai è una diatriba atavica con il nostro Aldo Montano, che mi provoca e di conseguenza io rispondo. Ascolta Aldo mi hai provocato tu. La verità è che mi ha provocato lui. L’abbiamo chiusa? Io l’ho chiusa. Se tu hai qualcosa con me. Sappiamo tutti quello che sei, lo sappiamo. Sei capace soltanto ad alzare sempre le mano ecco quello che sei“. Queste le parole di Alex Belli che ha lanciato pesanti accuse a Montano.

Il campione però non ha apprezzato le accuse che gli sono state rivolte e ha detto la sua, chiedendo anche che le altre persone presenti, commentassero ( e sono tutti andati dalla parte di Aldo, dicendo che era stato Alex a iniziare la discussione): “Non è assolutamente andata così. Ti sei alzato tu e mi hai messo un dito in faccia. Ma cosa stai raccontando? Ragazzi ma dai scusatemi è. Dai ma avete visto anche voi. Ma chi ti ha provocato? Ma cosa cavolo stai dicendo? Ti sei alzato e poi te ne sei andato. Tu apri e chiudi quando vuoi. Ti sei alzato e mi hai messo il dito in faccia. Tu sei un uomo piccolo così, sei un ometto. Sei ridicolo Alex, ridicolo, davvero sei soltanto un ridicolo e basta smettila“.

Per il momento, nessuno dei due ha commentato via social quanto accaduto ieri, vedremo nelle prossime ore se lo faranno.

