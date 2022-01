Delia Duran vorrebbe lasciare Alex Belli ma non può: “Non è così facile”

Il pubblico che segue con passione il Grande Fratello VIP 6, di fronte alla storia di Delia Duran e Alex Belli, non riesce a far fronte comune. Molti pensano che tutto quello a cui stiamo assistendo, sia solo una recita scritta male e recitata peggio, altri invece credono che Delia Duran e Soleil Sorge siano due vittime di un uomo al quale non interessa niente di nessuna delle due. Una riflessione che ieri sera, dopo la diretta del programma di Canale 5, è stata fatta anche da Delia Duran che si è detta pronta a lasciare Alex Belli ma che parlando con Sophie Codegoni, le ha anche spiegato perchè al momento, crede di non poterlo fare. La Duran, dopo quello che ha visto, non se la sente neppure di condannare Soleil, iniziando a pensare che anche lei, sia solo una vittima di questa storia…

Lo sfogo di Delia Duran dopo l’incontro con Alex Belli

“Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil. Sui continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila” ha detto Delia che si aspettava qualcosa di diverso dal suo compagno. E invece il Belli, nel faccia a faccia, le ha ricordato del loro amore libero, del fatto che lei non sia la santa che vuol far credere, del fatto che si amano proprio perchè sono come sono. Le ha dato l’anello, in pegno d’amore, lo stesso che ha poi mostrato alla Sorge, dicendole che lo ha tolto perchè non crede nel matrimonio. La coerenza…

“Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò. Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso” ha detto Delia dopo la diretta del GF VIP:

Delia Duran vuole lasciare Alex Belli?

La vippona ha spiegato perchè non se la sente di lasciare Alex, anche se forse vorrebbe farlo: “Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto.“

Delia continua a credere che manchino tasselli: “Stasera stavo per lanciargli addosso l’anello, poi mi sono fermata. Sai perché? Soltanto perché lui mi ha detto che ha fatto un Twitter bello sul nostro matrimonio, ma non l’hanno fatto vedere. Quindi manca un tassello anche lì.“

E ha concluso: “Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto. Adesso mi manca ancora un passaggio, parlare con lei e comprendere cosa è successo bene con Alex. La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".