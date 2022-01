Altra festa, altra litigata. Altro alcol nella casa del Grande Fratello VIP 6, altra sceneggiata. Come ogni sabato ecco servita la litigata di giornata tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Perchè si sa, come ha detto Sonia Bruganelli, la più lucida di tutte le opinioniste mai passate nello studio del GF VIP 6 ( le piacerebbe), il Basciano fa bene a Sophie. Certo, come no. Continua a usare contro di lei parole imbarazzanti, a offenderla a cercare di umiliarla. Peccato che la madre di Sophie si sia ricordata di dire a sua figlia di stare lontana da Jessica ma non le abbia IMPOSTO di allontanarsi da una persona come Basciano. Perchè una madre qualsiasi, lo avrebbe fatto. Una volta potrebbe starci, due volte già puzzano, ma qui abbiamo davvero superato ogni limite e Alessandro si permettere di parlare a una donna, come nessun uomo dovrebbe mai fare. Un linguaggio, oltre che maschilista, immaturo e anche patetico, di chi non sa argomentare. Perchè continuare a dire a una donna “sei una sfigata” è parecchio imbarazzante.

Sophie racconta a Manila della lite con Alessandro

La Codegoni, dopo aver litigato con Alessandro, si è sfogata con Manila, riferendole quello che Basciano le aveva detto. La Nazzaro è rimasta senza parole. “Mi ha detto ‘ma che cazz* vuoi sfig*ta vai fuori dai coglion*’. Ti giuro su mia madre. E gli ho detto nessuno sta parlando con te, impara il rispetto… ciao” spiega Sophie, come si vede nelle decine di video che circolano in rete.

Sophie successivamente ha avuto anche un crollo, parlando con le sue amiche e spiegando di esserci rimasta davvero molto male, visto che per l’ennesima volta si era aperta con lui, le aveva raccontato delle cose importanti. Starete cercando di capire come noi poi, quale sia stato il motivo della litigata, apparentemente nessuno. La Codegoni spiega di aver detto delle cose importanti ad Alessandro, di aver iniziato anche a pensare a un futuro insieme a lui fuori dalla casa. Poi l’ennesima sceneggiata con Sophie che prende tutte le valigie di Alessandro nella stanza arancione e gliele mette in corridoio.

“Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta basta. Mi sono rotta hai esagerato. Lui mi ripete ogni volta che il figlio ci guarda e mi devo comportare bene, io gli ho detto che se il figlio lo segue deve smetterla lui di offendermi, sta facendo una brutta figura” ha detto Sophie alle sue amiche. E così ha fatto, peccato che poche ore dopo, i due fossero di nuovo insieme a letto.

