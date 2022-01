Game over per Alex Belli: il suo game finisce, ma il GF VIP potrà fare a meno di lui?

Quasi 3,8 milioni di italiani davanti alla tv per seguire la puntata di ieri del Grande Fratello VIP 6. Si quel reality che apparentemente tutti schifano ma che in realtà poi ottiene questo genere di ascolti ( fa anche meglio di una signora fiction di Rai 1, per dire). E il merito di tutto questo, diciamolo, è anche di Alex Belli, e ovviamente di Alfonso Signorini che quest’anno, senza neppure nascondersi troppo, ha deciso di puntare sul Bellifull, rendendo tutti gli altri vipppni, co-protagonisti di una soap ben studiata. Ora, nella casa tutti si stanno stancando, anche il pubblico a casa dice di essere stanco ed è stanco persino Alex Belli che pochi minuti fa via Twitter ha fatto sapere che il suo game finisce qui e che si occuperà di ben altre questioni. Ma voi siete davvero sicuri che dopo la sfuriata di ieri, che ha portato al GF VIP, quel genere di ascolti, il programma di Canale 5 possa fare realmente a meno di Belli? Perchè se pensate che gli ascolti siano arrivati per la scelta di Manuel di lasciare la casa, siete dei poveri illusi ( tra l’altro era il segreto di Pulcinella, visto che da settimane tutti lo sapevano ecco).

Le parole di Alex Belli sui social

Con questo tweet, ovviamente come sempre criptico, il Belli si è fatto sentire poco fa sui social:

GAME OVER X Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME

Con queste parole, il Belli cosa vorrà dire, che dobbiamo anche prepararci a non vederlo più in studio? Perchè è chiaro che essendoci Delia nella casa del Grande Fratello VIP 6, qualche domandina magari gliela si faccia ecco…Noi intanto prepariamo i popcorn, perchè qualcosa ci dice che questa non sarà l’ultima volta in cui sentiremo parlare del Belli.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".