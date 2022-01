Il Signorini furioso piace al pubblico: boom di ascolti per il GF VIP 6, cala Rai 1

Niente da fare per Non mi lasciare, la serie di Rai 1 che perde ascolti nel penultimo appuntamento. Un vero peccato perchè si tratta di una serie molto forte che nella terza puntata ha avuto tra l’altro un ritmo più incalzante e ci ha portati verso la scoperta della verità. Un genere di serie probabilmente, molto più adatta per una piattaforma come Netflix ( non a caso ricorda moltissimo un titolo più che forte della piattaforma, I delitti di Valhalla). Nella gara agli ascolti del 24 gennaio 2022, vince il Grande Fratello VIP 6 che registra uno dei migliori ascolti della stagione, complice anche la furia di Alfonso Signorini contro Alex Belli? Ieri sera il conduttore finalmente, ha messo in riga l’attore, che non ha ben capito quali siano i limiti di un ospite in uno studio ( dove tra l’altro non dovrebbe neppure stare, visto che è stato espulso dal gioco e da regolamento, non potrebbe neppure essere tra gli ex vipponi in diretta). IN ogni caso, il GF VIP 6 che ieri ha visto anche l’uscita di Manuel Bortuzzo dalla casa, ha registrato ottimi numeri nel lunedì sera. Merito forse anche un po’ della Rai, che ha scelto Non mentire per il lunedì sera e La sposa per la domenica, pensate se fosse successo il contrario, sarebbe finita malissimo per Canale 5.

Gli ascolti del 24 gennaio 2022: i dati auditel della serata

Come potrete vedere, per numero di spettatori, Rai 1 e Canale 5, sono praticamente sullo stesso livello ma è lo share di Canale 5 ( ovviamente per via della lunghezza del programma) a premiare il reality. I dati auditel ci dicono che la terza puntata di Non mi Lasciare è stata vista da 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6% .

Per dovere di cronaca ricordiamo anche che la fiction di Rai 1 ieri non ha potuto contare sul classico traino de I soliti ignoti, visto che l’access prime time è stato caratterizzato dalla lunga maratona politica.

Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8%

Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% . Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica registra 648.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Natale fuori città segna 238.000 spettatori (1%). Sul Nove E’ già ieri è seguito da 436.000 spettatori pari all’1.9%.

