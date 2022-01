Il primo post di Manuel Bortuzzo è per Lulù: “Sei vita, la mia vita”

Ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 6 dopo quattro mesi di gioco. Manuel Bortuzzo ha scelto di uscire dal gioco, nonostante lasci nella casa, la persona che gli ha cambiato la vita. Inutile tornare a parlare di quello che è stato. Manuel e Lulù sono andati avanti, e probabilmente dobbiamo farlo anche noi. Se hanno scelto di amarsi e di viversi, nonostante quello che era successo in un primo momento, possono continuare a farlo, e non spetta a noi giudicare questo amore. Manuel e Lulù si sono dichiarati amore, si sono giurati amore. E a poche ore dal suo “ritorno” alla vita normale, il Bortuzzo ha dedicato il suo primo post social, proprio alla principessa Selassiè. Parole d’amore, perchè prova realmente questo sentimento per lei e perchè la principessa gli ha sempre dimostrato stima, rispetto, e amore. Dal primo istante, nonostante lui l’abbia trattata nel peggiore dei modi!

Manuel Bortuzzo scrive dolci parole d’amore sui social

Pochi minuti fa, Manuel ha postato due bellissime foto sui social, regalando un dolcissimo pensiero alla sua Lulù:

Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morireCosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri.Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.Sei vita Lulú, la mia.

Parole d’amore, senza ombra di dubbio. Manuel ieri ha spiegato che Lulù crede al futuro insieme, crede anche che Manuel possa tornare a camminare. “E se ci crediamo in due, sembra più vero” ha detto Manuel ieri sera. E visto che come si suol dire, l’amore trionfa sempre, non possiamo che augurare il meglio ai due ragazzi.

