E’ scontro tra Manila e Soleil: una battuta velenosa fa infuriare la Nazzaro (VIDEO)

Tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge ormai non corre buon sangue e sembra difficile pensare che tra le due possa tornare il sereno, anche dopo quello che è successo ieri. In particolare, il Grande Fratello VIP, come era successo anche nelle passate edizioni, ha dato la possibilità ai vipponi di divertirsi pensando e realizzando un programma radiofonico. Ieri, Barù e Jessica, avrebbero dovuto intrattenere i concorrenti, insieme a Manila ma alla fine, in studio insieme a loro, è entrata Soleil. E quando Barù le ha fatto notare che doveva esserci l’ex miss Italia al suo posto, Soleil ha commentato:

“Manila è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!“. Quella che a detta della Sorge, è stata solo una battuta ironica, è stata letta in modo ben diverso da alcuni concorrenti nella casa, Manila in primis che non hanno proprio gradito questa frecciata. E così quando la Sorge è tornata dallo “studio” radiofonico, Manila ha reagito mostrando tutto il suo disappunto.

Ennesimo scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro: le ultime news

Soleil aveva quindi chiesto agli altri concorrenti se avessero ascoltato e la Nazzaro ha commentato: “Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Hai detto ‘se ti vuoi divertire stai qui altrimenti [vai da, ndr] Manila che sta lavando i piatti’. Non sei stata molto carina, va bene. Posso non leggerla come una battuta? Non puoi prendermi in giro perché mi faccio un mazzo anche per le cose tue.”

La Sorge ha continuato a ribadire che si fosse trattato di una battuta ma questa volta, nessuno l’ha vista come tale. Dalla parte di Manila si sono schierate subito sia Delia che Katia Ricciarelli. E quando la Duran ha chiesto alla Nazzaro se alla fine Soleil si fosse scusata, la donna ha risposto: “Figurati Soleil non si scusa mai, siamo noi che non capiamo l’ironia.”

