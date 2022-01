Katia Ricciarelli ha davvero dato della poco di buono a Jessica? Il video che indigna

Katia Ricciarelli nuovamente nell’occhio di ciclone, questa volta per una offesa che avrebbe rivolto a Jessica Selassiè. Purtroppo, è bene precisarlo, i tanti video che stanno circolando in queste ore in rete, non chiariscono fino in fondo quello che è successo realmente. I fatti sono questi: i vipponi sono a cena e nella casa del Grande Fratello VIP 6 si sente anche della musica. Non sempre mentre si mangia c’è anche della musica di sottofondo, anche per questo capire di che cosa stessero parlando Soleil e Katia è più complicato. Le due donne, come succede quasi tutti i giorni, sono sedute al loro posto, vicine. Parlano di qualcosa e poi, si vede che la regia inquadra anche Jessica che, approfittando della musica appunto, fa un balletto a tavola. Movimenti sensuali che a quanto pare non sono sfuggiti all’occhio attento di Katia che avrebbe, a detta di chi stava seguendo quel momento in diretta, sparlato con Soleil, del modo di fare della principessa. Ma non solo: vedendo quel balletto, la Ricciarelli avrebbe dato della poco di buono a Jessica. Una frase, che ha davvero fatto indignare il pubblico che segue il Grande Fratello VIP 6, ormai stanchissimo delle cadute di stile della cantante. E se davvero la Ricciarelli avesse pronunciato quel genere di frase, la cosa sarebbe parecchio grave. Come detto in precedenza però, la frase incriminata , la Ricciarelli avrebbe detto “che [email protected]” non si sente bene e non si può neppure sapere a chi si stesse riferendo. Il pubblico non ha dubbi: siamo di fronte a una grande offesa fatta da Katia a Jessica.

Il video, è diventato chiaramente virale nel giro di pochissimo tempo e adesso parte del pubblico che segue il Grande Fratello VIP 6, chiede un provvedimento serio e risoluto ( che a nostro modesto parere, visti i precedenti, difficilmente arriverà).

Katia Ricciarelli ha davvero offeso Jessica Selassiè? Il video incriminato

Vi mostriamo il video in questione, in modo che anche voi possiate farvi una idea.

Come detto in precedenza, non si capisce bene se le parole di Katia siano state proprio quelle e a chi si riferissero.

