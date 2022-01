Manuel Bortuzzo pazzo d’amore per Lulù: la dichiarazione a Verissimo

In questi giorni Manuel Bortuzzo ha dimostrato di essere innamoratissimo di Lulù Selassiè. Uno dei primi pensieri è stato proprio per la bella principessa: un post sui social e la prima dedica da ex concorrente del Grade Fratello VIP 6. E poi il video con il cagnolino di Lulù e le presentazioni ufficiali con i familiari di Lucrezia. Insomma Manuel fa davvero sul serio come ha rivelato prima di lasciare la casa: lui e Lulù sono persino pronti per una convivenza. E domenica, nella puntata di Verissimo di cui sarà protagonista, Manuel tornerà a ribadire di essere realmente innamorato di Lulù e anche dal salotto di Silvia Toffanin arriverà l’ennesima dedica d’amore del giovane triestino per la principessa.

“Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore” spiega così Manuel il percorso fatto. E se in un primo momento aveva usato parole molto forti e anche brutte verso Lulù, se si puliva le labbra quando lei lo baciava, se era stato aggressivo, poi tutto è cambiato e adesso per la principessa ci sono solo dolcissime parole d’amore!

Da Verissimo tutto l’amore di Manuel per la sua Lulù

Impossibile quindi non parlare della sua amata, anche nello studio di Verissimo, nella sua intervista con Silvia Toffanin a pochi giorni dalla decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 6. Della sua fidanzata Manuel dice: “Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.

Lulù gli ha anche regalato la speranza, di crederci. Insieme sognano di camminare mano nella mano, senza la sedia a rotelle di Manuel. E poi anche un altro sogno o meglio traguardo, le Paralimpiadi anche con l’aiuto del suo grande amico Aldo Montano: “È un sogno che aspetta di essere raggiunto, voglio provarci!”.

