Barù stanco di Delia e Alex Belli: una paraculata fatta in maniera squallida

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è tanta, tanta insofferenza nei confronti di Delia Duran e di Alex Belli. I vipponi sono davvero stanche del fatto che nelle puntate si continui a parlare così tanto di loro. Ed è per questo che, dopo aver appreso il vero senso di “amore libero” i concorrenti si sono detti pronti anche a fare una sorta di sciopero ! E’ stata Jessica tra gli altri, a mostrarsi realmente insofferente. Barù invece ha affrontato faccia a faccia Delia Duran, dicendole tutto quello che pensa di questo siparietto senza senso che lei e Alex Belli stanno continuando a portare avanti, ormai da troppo tempo.

Delia, dopo la diretta, ha provato a spiegare per l’ennesima volta le sue ragioni. E ha commentato: “Posso dirte? L’amore livre per noi è amare anche lo stesso genere, o diversità di genere, avere la complicità e la condivisione in una coppia. Ascoltame, me sono rotta anche io le scatole. Ascolta, mi hanno chiamata e voluta in quanto Delia Duran. Io non so cosa fare, sono in un’enfasi, ho mia madre, ho il cane da lui, tutto!”

Barù, che non ha mai creduto a tutto questo teatrino, ieri sera di fronte all’ennesima puntata dedicata al tema, ha sbroccato: “Dai smettila è tutta una paraculata questo vostro game. Vai a parlare a tutti dicendo che ami anche le donne e a me puzza tutto per come lo metti. Basta parlare di questo amore libero“.

E’ guerra tra Barù e Delia Duran

Barù ha quindi invitato Delia a tornare dal suo Belli: se si è rotta le scatole, perchè non farlo? Il nipote di Costantino quindi le ha detto: “Ti sei rotta? Sapessi io, perché sei venuta qui a rompercele a noi le scatole? Io non voglio essere preso in giro da voi. Inutile che tenti di infiocchettare. La cosa tra di voi è ambigua. Anche stasera sembrava una sceneggiatura. Capisci che a me puzza tutta questa storiella? Ti vedo sempre che vai da tutti a dire le stesse cose su Alex e a fare i comizi.“

Barù ha continuato: “Poi è una cosa opportunistica, adesso tirate dentro la cosa LGBT, ma questa vostra è una paraculata. Fatta in maniera squallida. Non siete paladini gay, è tutto disgustoso. “

E ancora: “Vogliono la bandiera del Pride perché una volta per il compleanno di lui c’è stata anche una donna? Ma poi quell’altra Stella che va da Barbara d’Urso a dire che dorme con Alex, ma dormono e basta. Tutte parole ambigue, una presa per il C e non ce la facciamo più. Spero che anche da casa siano stanchi di queste falsità”.

