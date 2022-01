Soleil vs Manila è la fine di una amicizia? Volano paroloni e accuse

Ma questa amicizia c’è mai stata? E’ una cosa che si chiedono in tanti perchè il pubblico a casa, non ha mai colto la vera essenza di questa relazione amicale. E non si mette in dubbio la buona fede di Manila Nazzaro o quella di Soleil Sprge ma la sensazione è che le due in realtà non si siano mai comprese fino in fondo e che quindi, non ci sia mai stato un legame così forte e profondo da essere definito una vera amicizia. Quello che è successo ieri, nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 6, ne è poi la dimostrazione. Tra le due non corre buon sangue da settimane e le cose che si sono rinfacciate, soprattutto nel corso della pubblicità, mentre il programma andava in onda solo sul canale 55, è qualcosa che non corrisponde esattamente a una amicizia. E’ vero che tra amici , si usano forti parole, si dicono cose che magari l’altro non vuole sentire. Poi però arriva la comprensione, un gesto di tenerezza, l’affetto. Tutte cose che onestamente, noi a casa, almeno nell’ultimo mese e mezzo, mai abbiamo visto.

Manila vs Soleil è guerra: l’amicizia è solo un ricordo lontano

La Sorge e Manila durante la pausa pubblicitaria, hanno avuto un fortissimo faccia a faccia: “Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti.“

La Sorge ha accusato Manila di non essere mai andata da lei con l’intenzione di scusarsi o di capire come stesse davvero: “Se uno vuole chiarire chiarisce e tu non è hai avuto minimamente l’interesse perché ti fa comodo, perché agisci di circostanza e questo ormai l’ho capito. Ormai è tutto più che chiaro. Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate”.

Manila, che non aveva affatto gradito alcune delle ultime uscite di Soleil ( dalla frase in radio a quella in diretta sulla mancanza dei suoi figli, con quel “poverina” arrivato a casa infuocato come un dardo), ha quindi commentato: “Nemmeno tu hai voluto chiarire. Non è vero che agisco di circostanza, io mi schiero per le cose vere! Basta hai stancato. Io sbaglio eccome, ho sbagliato a valutare le persone… Ci sono rimasta male di alcune tue cose, stop. Sono rimasta ferita e lo dico. Tanto non ti si può toccare che scatti. Io guardo quello che faccio, piuttosto pensa a quello che fai tu.” Anche Katia Ricciarelli ha cercato di far capire a Soleil che stesse sbagliando ma non c’è stato modo di poter dire qualcosa tanto che poi la cantante ha invitato Manila a lasciar perdere.

