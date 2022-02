Miriana Trevisan in lacrime dopo l’incontro con Biagio: “Non posso dargli un figlio”

Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli hanno passato ore molto belle nella love boat, lontani da tutto a da tutti. Il bel foggiano, ha fatto la quarantena pur di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 e passare del tempo con Miriana, rassicurarla del sentimento che continua a esserci e cresce ogni giorno di più. In molti non si capacitano di come dopo un mese passato insieme, senza mai neppure aver mangiato una pizza fuori, i due siano arrivati a parlare di amore e a dirsi parole molto importanti, proprio come si è visto nel day time di questo pomeriggio su Canale 5. Non solo. Nelle ultime ore, Miriana era apparsa turbata, dopo l’incontro con Biagio e oggi, grazie alle sue parole nel confessionale, si è compreso anche il motivo di questo suo stato d’animo.

La Trevisan infatti, ha iniziato a pensare a quello che potrebbe essere fuori. Ha raccontato a Nathaly e a Manila che lei e Biagio si sono detti cose importanti e anche che sono entrate in gioco delle emozioni e soprattutto delle paure legate a storie del passato. Miriana da tempo non ha una relazione importante ma non è questo che la turba principalmente. La bella Trevisan infatti, non si sente a suo agio perchè sa che non potrebbe forse soddisfare Biagio, in un suo progetto di vita futuro. L’ex vippone le ha parlato di famiglia, di futuro insieme ed è questo che turba Miriana.

Miriana Trevisan: “Non posso avere figli”

Come si è visto oggi, nel day time del Grande Fratello VIP 6, Miriana ha iniziato a pensare proprio a questo aspetto: alla famiglia. Lei non può più avere figli, non per un fattore anagrafico ma per i problemi di salute che ha avuto proprio di recente. Sa che invece Biagio sogna di diventare padre e di avere dei figli ed è per questo, che dopo aver sentito al D’Anelli parlare di amore e di futuro insieme, è crollata. “Ho tanta paura” ha confessato alle sue compagne di viaggio.

I telespettatori si sono sicuramente commossi per le parole di Miriana ma allo stesso tempo continuano a chiedersi come, dopo una frequentazione così breve, si possano fare considerazioni così serie e importanti sul futuro.

