Amici 21 confermata la puntata di domenica contro il post Sanremo

E alla fine il grande giallo sembra esser stato risolto. Si registra infatti domani, 5 febbraio 2022, una nuova puntata di Amici 21 che andrà poi in onda domenica. Non salta quindi l’appuntamento di questa settimana con lo speciale in studio. Maria de Filippi ci sarà, ci saranno anche gli alunni e il pubblico. Una classica puntata che sfida quindi, senza paura, Domenica In con il post Sanremo. Confermata anche la durata: Amici 21 andrà in onda regolarmente dalle 14 alle 16,30 mentre a seguire il pubblico di Canale 5 potrà seguire una nuova puntata di Verissimo.

Non si molla quindi, nonostante potrebbero arrivare dei risultati deludenti e fare media anche con le altre puntate di stagione, si resta comunque in onda per sfidare il colosso Domenica IN da Sanremo. C’è comunque parecchia curiosità visto che i fan del programma di Canale 5 vogliono anche capire che cosa è successo, se tutti gli allievi ci saranno, se ci sono stati casi di covid o meno. Dagli Elios al momento non è trapelato praticamente nulla per cui le anticipazioni e gli spoiler che arriveranno domani, sono davvero attesissimi.

Amici 21 news e anticipazioni: cosa vedremo il 6 febbraio 2022

Nella puntata del 6 febbraio scopriremo come procede la corsa verso il serale per i ragazzi che devono cercare di conquistare un posto nella fase successiva del programma di Canale 5. Questa settimana poi scopriremo anche le sorti del ballerino Mattia: il medico avrà dato il via libera per il suo ritorno in pista? E’ confermata la richiesta di Alessandra Celentano di avere qualcuno al suo posto? Si farà una sfida tra i candidati scelti dalla maestra e Mattia, sempre che lui possa tornare a ballare? Tante domande, poche risposte anche perchè non sappiamo appunto se ci sia stata una quarantena da rispettare, se ci siano state delle situazioni complicate da gestire. Ve ne parleremo comunque domani, quando arriveranno anche le anticipazioni dalla registrazione prevista appunto per il 5 febbraio!

