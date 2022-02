Le Vippone sparlano di Antonio? Bello in foto dal vivo meno? Lo spiffero

Antonio Medugno è uno dei nuovi vipponi entrati nella casa del Grande Fratello VIP 6 nelle ultime settimane. Sconosciuto ai più, ha fatto parlare soprattutto fuori dal gioco visto che si era detto single, pronto a conoscere la bella Jessica e poi invece ha rivelato di esser uscito con l’altra principessa Selassiè, Clarissa, che gli avrebbe lasciato dei segni sulla schiena, tra l’altro. Ma la principessa non sarebbe la sola ad aver marcato il territorio perchè Medugno pare avesse in corso un’altra frequentazione prima di entrare nella casa ( tenuta nascosta per motivi evidenti, essendosi presentato come un single manzo pronto a fare conquiste). Antonio sarebbe in stretto contatto con Giulia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si è subito fatta sentire sui social ma che poi non ha aggiunto altro. Si sa, in quel di Milano sono abituati a dire di essere single, tra giovani in cerca di fama, pur di avere l’occasione della vita, ma poi si viene sgamati nel giro di pochi giorni…Non è questo comunque il punto !

Antonio, doveva essere appunto, singlitudine a parte, un vippone pronto a fare conquiste ma a quanto pare le signore e signorine in casa, dopo averlo visto “dal vivo” senza filtri instagram, non ne avrebbero apprezzato molto la bellezza. A raccontarlo è stato Alessandro Basciano che ha riferito quello che Sophie gli ha detto, un pensiero che sarebbe comunque anche ad altre ragazze nella casa. Ma sarà vero che le donne in casa hanno questo pensiero? Vediamo che cosa ha raccontato Basciano…

Alessandro Basciano racconta cosa si dice di Medugno tra le vippone

Senza troppi giri di parole, Basciano ha spiegato:

Ora anche io le smaschero. Sophie e le altre due in camera sotto le coperte dicono cattiverie su uno dei nuovi ragazzi arrivati. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo, sembra un dio greco e dal vivo è l’opposto. Proprio non sembra la stessa persona’. Sì, l’hanno detto più volte che è brutto dal vivo e che si modifica tutto nelle foto. Poi si lamentano che Gianluca e Antonio non fanno nulla, hanno detto ‘sono arrivati come belloni che dovevano fare chissà cosa e invece sono mosci’. Questo stanno ripetendo da giorni. Sophie hai detto che Antonio è proprio un cess*, hai proprio usato quel termine. Hai detto che modifica tutte le foto e che qui è brutto e lo dicevate tu e le tue amiche.

Sophie però ha voluto mettere i puntini sulle i e ha spiegato:

Io ho detto che nelle fotografie è bellissimo, nella realtà un po’ meno. Diciamo che secondo me non ha carisma, non sa di nulla. Dal vivo rende meno probabilmente. Il succo però è uno che non ‘balla’, più che un giudizio sull’aspetto fisico. Poi parli tu che vuoi farti Delia? Me l’hai detto in camera che non vedi l’ora di farlo. Quindi direi che è più grave quello che hai detto a me, rispetto che le mie parole su Antonio.

Si parlerà anche di questo nella puntata di lunedì del Grande Fratello VIP 6? Staremo a vedere.

