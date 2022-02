Amici 21 classifiche cantanti 6 febbraio 2022: tutti i voti

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21 e oggi si va in onda nonostante tutta l’attenzione si catalizzata su Sanremo! Maria non si ferma e sfida Rai 1 con una puntata ricca di musica. I cantanti infatti saranno chiamati a esibirsi diverse volte e ci saranno diverse classifiche. La corsa verso il serale continua e i prof continuano a chiedere di conoscere la posizione dei loro allievi in classifica, in particolare Rudy Zerbi continua con la sua “ossessione” verso le classifiche. Oggi, come rivelano le anticipazioni che ieri sono state ricercatissime in rete, vedremo la classifica stilata da Carlo Verdone, chiamato a giudicare l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze di Amici 21. Conosceremo però anche il parere del pubblico, un po’ come succede a Sanremo! Questa settimana i telespettatori infatti sono stati chiamati a dire la loro con il televoto, votando per l’inedito che i cantanti e le cantanti hanno scelto.

Vediamo dunque il risultato di queste votazioni e le classifiche.

Amici 21 puntata 6 febbraio 2022, voti e classifica Carlo Verdone

Per quanto riguarda la gara delle cover che questa settimana è stata giudicata da Carlo Verdone, troviamo al primo posto due cantanti di Amici 21. Primi in classifica: Alex a pari merito con Sissi per entrambi il voto è stato un 10. Per Carlo sono stati tutti molto bravi tanto che i voti dati, sono comunque altissimi. Secondi: Aisha pari merito con Calma 9,5. La classifica prosegue con Albe ed LDA 8,5. Chiude la classifica di Carlo Verdone Crytical con 8. Tutti voti comunque davvero alti. Luigi non si è esibito, non era presente, probabilmente potrebbe essere a causa dei problemi di covid che ci sono stati nella scuola in questi giorni.

Amici 21 puntata 6 febbraio 2022: la classifica degli inediti

Nel corso della puntata che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 è stata mostrata anche la classifica del televoto con il pubblico a casa che ha votato per gli inediti dei cantanti e delle cantanti. Il risultato ha visto Alex primo mentre per ovvi motivi, all’ultimo posto troviamo Calma.

Alex LDA Luigi Albe Crytical Sissi Aisha Calma

La nuova puntata di Amici 21 ci aspetta questo pomeriggio alle 14 su Canale 5 con Maria de Filippi e tutti i ragazzi del talent.

